Black Friday, il Roomba e5154 costa meno della metà, solo 199 € invece che 487€

iRobot non manca mai nei Black Friday di Amazon e anche in questa occasione non si smentisce mandando in sconto uno dei suoi prodotti di fascia media: Roomba e5154 che costa solo 199 € invece che 487€

Questo dispositivo appartiene alla serie “e” che non è l’entry level ma quella mediana. Offre un sistema di aspirazione in 3 fasi AeroForce che utilizza doppie spazzole in gomma (più efficienti di quelle in setola) multi-superficie e l’aspirazione Power-Lifting 5 volte più potente rispetto alla Serie 600. Una spazzola solleva la polvere e lo sporco. L’altra, ruotando in verso opposto, lo cattura portandolo dentro il robot dove sarà definitivamente intrappolato dal potente motore aspirante. I sensori Dirt Detect riconoscono le aree di pavimento a più alta concentrazione di sporco ordinando al robot di pulirle più accuratamente.

L’aspirazione è 5 volte più potente dei precedenti modelli della serie 600 avvalendosi grazie alla tecnologia Power Lifting. I filtri hanno una elevata capacità di trattenee le particelle più fini senza disperderle nuovamente nell’ambiente.

Tra gli altri dettagli

durata della batteria di circa 90 minuti con ricarica automatica

90 minuti sensori intelligenti con tecnologia di navigazione iAdapt, che gli permette di aggirare gli ostacoli

Virtual Wall, incluso nella confezione per evitare zone particolarmente delicate

compatibilità con l’applicazione iRobot HOME

compatibile Amazon Alexa e Google Assistant

programma personalizzato di lavoro

Questo robot per la pulizia costerebbe 487 euro, oggi lo pagate 199 €. La versione con kit che include 3 Filtri High Efficiency, 3 Spazzole Puliscibordi, 1 Set in Gomma Multi-Superficie originali iRobot, costa 249,99 €