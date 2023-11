Nuova Passat e ID.7 Elettrica, iniziate le prevendite in Italia

Con la Passat e la ID.7 completamente elettrica, Volkswagen offre due linee di prodotti molto moderni nella classe media dagli elevati volumi.

La nuova Passat è disponibile con una gamma completa di propulsori diesel (TDI) e benzina mild hybrid (eTSI), a cui nel 2024 si aggiungeranno i sistemi benzina ibridi plug-in (eHybrid).

Con un’autonomia elettrica fino a 100 km e una funzione di ricarica rapida in corrente continua DC, i modelli eHybrid ottimizzati sono ancora più orientati alla mobilità elettrica: progettati pe i conducenti che desiderano coprire brevi e medie distanze con l’alimentazione elettrica, ma vogliono poter affrontare lunghi viaggi senza fermarsi per ricaricare.

Al momento del lancio sul mercato italiano, la nuova Passat è inizialmente offerta con il mild hybrid turbo benzina 1.5 eTSI ACT da 150 CV, utilizzato per la prima volta su questo modello, e con il turbodiesel 2.0 TDI SCR EVO in tre livelli di potenza (122 e 150 CV con trazione anteriore, 193 CV con trazione integrale 4MOTION). Tutti i propulsori sono accoppiati al cambio automatico doppia frizione DSG. Tre gli allestimenti, caratterizzati da una ricca dotazione di serie: Passat, Business e R-Line.

I prezzi di listino della gamma italiana partono da 42.550 Euro per la nuova Passat 1.5 eTSI ACT DSG.

Del passo più lungo di 50 mm rispetto al modello precedente ne beneficia soprattutto lo spazio per le gambe nella parte posteriore. La capacità del bagagliaio è ampliata, fino a 1.920 litri (in precedenza 1.780 litri).

GLi interni sono stati ridisegnati. La strumentazione strutturata è caratterizzata dal display centrale standard da 32 cm (12,9″), disponibile a richiesta da 38 cm (15″).

La base tecnica dell’infotainment è la matrice modulare di infotainment MIB4 di ultima generazione. La nuova Passat condivide la struttura del menu e il design grafico con i più recenti modelli ID. completamente elettrici.

La versione di accesso (42.500 euro) include include tra gli altri i seguenti equipaggiamenti:

– Cerchi in lega da 17 pollici

– Fari anteriori e posteriori a LED

– Climatizzatore automarico Climatronic a 2 zone

– Avviamento senza chiave Keyless Go

– Strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici

– Display infotainment da 12,9 pollici

– Connettività smartphone App-Connect wireless

– Porte USB-C con capacità di ricarica rapida di 45 W

– Sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot

– Videocamera per retromarcia Rear View

– Volante multifunzione rivestito in pelle con palette cambio DSG

A cui si aggiunge una ricca dotazione standard di assistenti alla guida (ADAS) di ultima generazione:

– ACC (cruise control adattivo) predittivo

– Side Assist Plus (assistente al cambio di corsia) con Rear Traffic Alert e

Emergency Exit Warning System

– Front Assist (sistema di frenata di emergenza)

– Intersection assist (assistente alle svolte)

– Lane Assist (avviso di deviazione dalla corsia)

– Dynamic Road Sign Display

– Rilevatore di stanchezza del conducente

– Sistema di avviso Car2X

La versione Business (a partire da 45.150 euro) aggiunge alla dotazione della versione Passat:

– Regolazione automatica dei fari abbaglianti Light Assist

– Climatizzatore automatico Climatronic a 3 zone

– Sedili anteriori ErgoActive Comfort con supporto lombare e funzione

massaggio

– Navigatore satellitare Discover Media

– Porte USB-C aggiuntive da 45 W nella parte posteriore

– Predisposizione telefono Comfort con ricarica a induzione

– Assistente vocale intelligente IDA

Guida assistita in entrata e in uscita dai parcheggi Park Assist

– Guida parzialmente automatizzata Travel Assist

– Sistema Pre Crash

Al vertice della gamma italiana c’è l’allestimento R-Line (da 50.850 euro), caratterizzato da elementi estetici esterni e interni specifici che conferiscono alla station wagon un look molto dinamico. Nell’abitacolo, Passat R-Line è dotata di sedili sportivi con poggiatesta integrati. All’esterno l’anteriore e il posteriore della Passat R-Line si riconoscono per i paraurti dal design sportivo R, mentre il tetto e le calotte degli specchietti retrovisori hanno una finitura in vernice nera.

La dotazione di serie include, tra gli altri:

– Cerchi in lega da 18 pollici

– Fari IQ.LIGHT LED Matrix con regolazione dinamica Dynamic Light Assist

– Park Assist con funzione Memory

– Tendine parasole per i vetri posteriori

– Apertura e avviamento senza chiave Keyless Entry&Go

– Apertura e chiusura automatiche del bagagliaio Easy Open/Close Pack

– Selezione del profilo di guida

L’arrivo della nuova Passat presso le Concessionarie italiane è pianificato per il mese di marzo 2024.

