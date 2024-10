Festa sconti Prime, gli eccellenti auricolari Jabra Elite 10 a solo 159,99€

Pubblicità In occasione della festa degli conti d’autunno Prime, Amazon riduce al minimo storico il prezzp dei Jabra Elite 10, solo 159,99€. Parliamo di uno dei prodotti di punta di Jabra. Gli Elite 10, si presentano infatti come una diretta sfida agli auricolari di fascia alta per quanto riguarda la qualità musicale. Il primo pilastro è la struttura tecnica, fondata su driver di generose dimensioni (10mm) abbinate alla stessa tecnologia Dolby per il suono spaziale dei Jabra Elite 8 Active. Ma qui a supporto del realismo troviamo anche Dolby Head Tracking per il tracciamento della posizione del capo. In questo modo i Jabra Elite 10 (che supportano la tecnologia Dolby Atmos), come gli Airpods Pro, ci danno l’impressione che il suono non sia intorno a noi ma proviene da una fonte di fronte a noi. Se noi ci muoviamo il suono si muove creando un effetto 3D. Il sistema di soppressione del rumore, è tutto orientato a bloccare i rumori che ci circondano. L’ANC si fonda su una analisi del cavo auricolare e su un algoritmo che adegua la soppressione del rumore portandola al massimo livello possibile per la conformazione del nostro orecchio e adattandola costantemente a seconda dell’ambiente che ci circonda. Un altro aspetto importante è il design ergonomico. Gli Elite 10 hanno una struttura semiaperta. Questo riduce la pressione sul canale auricolare e aumenta la capacità di trasmettere il suono. I gommini in gel sono ovali e non rotondi, costruiti studiando la forma di 62mila orecchie per dare a questi auricolari una forma il più possibile adeguata ad ogni conformazione anatomica. Tra le altre caratteristiche dei Jabra Elite 10 Cerificati IP57

Ricarica wireless

Autonomia di 6 ore (27 con la custodia)

6 microfoni per le chiamate

Connessione multi punto

Supporto ai codec Low Energy Audio, LC3, LC3 Plus, AAC ed SBC I Jabra Elite 10 costerebbero 249 €. Amazon in occasione della festa degli sconti Prime d’autunno, li fa pagare solo 159,99 €

Offerte Speciali Con gli sconti d’autunno iPhone 15 al minimo storico, risparmio da 160 € Si allarga lo sconto su iPhone 15. Oggi lo comprate a solo 719 €, il minimo storico con un risparmio di ben 260€ su iPhone 16

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.