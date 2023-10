Minimo lampada smart Xiaomi, compatibile HomeKit a solo 66,99€

Un’eccellente lampada smart, compatibile con HomeKit, ad un prezzo bassissimo? La trvata su Amazon con lo cono sulla Mi Smart LED Desk Lamp Pro che oggi abbiamo trovato al costo più basso mai visto, più basso di quello delle giornate di sconti Prime: solo 66,99 € (contro 99,99€)

Stiamo parlando di una lampada che nasce per illuminare e arredare. Mi Smart LED Desk Lamp Pro offre ampie possibilità di regolazione con diverse modalità di illuminazione e temperature regolabili 2500 – 4800 K.

È dotata di tre punti di snodo regolabili: può essere regolata in alto e in basso, a sinistra e a destra, in avanti e indietro. Calibrata con 100.000 test, permette un’illuminazione 3D completa del tavolo su un’area di 1,2 m2 per una copertura completa del tavolo con un’intensità che va da 578 a ben 14.220 lux.

Mi Smart LED Desk Lamp Pro presenta anche una funzione timer per mettere a fuoco un lavoro. La lampada avviserà al termine del periodo spegnendosi e riaccendendosi lentamente. La modalità di messa a fuoco riduce la proporzione di luce blu proveniente dagli schermi elettronici che entrano nell’occhio umano, garantendo una protezione degli occhi e una migliore efficienza lavorativa.

Come accennato è compatibile HomeKit. Possiamo quindi chiedere a Siri di eseguire regolazioni sulla lampada, come adeguare l’intensità della luce.

Xiaomi parla di 25mila ore di durata utile della lampada LED.

La Mi Smart LED Desk Lamp Pro costerebbe 100€. Xiaomi la sconta a 79,99 euro sul suo sito, ma Amazon batte tutti, anche se stessa (in passato l’ha già presentata a 69,99€) e la vende a 66,99€ che è il prezzo più basso cui l’abbiamo vista.

