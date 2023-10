La ricarica USB-C per Airpod Max non è così vicina

Apple ha in cantiere le AirPods Max con connettore di ricarica USB-C e nuovi colori ma queste non arriveranno prima della fine del prossimo anno.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, riferendo una previsione facile: sulle nuove AirPods Apple offrirà la ricarica tramite connettore USB-C, al posto dell’attuale connettore Lightning, adeguandosi alla direttiva dell’Unione Europea con la quale è stata stabilita una porta di ricarica comune per cellulari, tablet e fotocamere e altri accessori (dal 2026 l’obbligo riguarderà anche i PC), risolvendo il problema di dover comprare un nuovo caricatore ogni qualvolta si compra un nuovo modello.

Oltre a nuovi colori e alla porta di ricarica USB-C, Gurman non prevede – per ora – altri cambiamenti, inclusa l’adozione del chip H2 al posto dell’attuale H1 per ogni padiglione, sfruttato per l’audio computazionale.

Questi sono i piani attuali di Apple secondo Gurman; non è ad ogni modo da escludere cambiamenti dei piani nei prossimi mesi, compresa l’adozione del chip H2 con migliorie sul versante algoritmi computazionali per la cancellazione del rumore intelligente, generare un suono tridimensionale di qualità superiore e migliorare l’autonomia.

L’adozione dell’USB-C riguarderà vari accessori e nei giorni passati sono emerse voci dell’arrivo imminente di accessori quali Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad, tutti con porta di ricarica standard USB-C.

Le attuali AirPods Max sono state presentate a dicembre 2020; sono cuffie wireless con un design over-ear che offrono audio ad alta fedeltà, disponibili in cinque colori: grigio siderale, argento, celeste, verde e rosa (qui la nostra recensione).