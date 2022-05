Tastiera Pop Keys di Logitech, tastiera meccanica, colorata ed in sconto, solo 60€

Se volete distinguervi anche nell’uso della tastiera andate subito su Amazon dove potete comprare in sconto la Pop Keys di Logitech che pagate solo 60 euro invece che 100€.

Questo accessorio, compatibile con tutti i dispositivi è originale per vari motivi, dal fatto che ha una doppia connettività (USB e Bluetooth) per finire con il fatto che è una classica tastiera meccanica che è anche segnata da un design decisamente retrò, basta vedere i tasti ispirati a quelli delle vecchie macchine da scrivere. Il colore è un altro elemento distintivo: è infatti disponibile in tre diverse opzioni di colore con i tasti funzione di tinta diversa.

Altra differenza evidente è nell’ultima colonna di tasti a destra, dove sono posizionati quattro tasti emoji che, come spiega il costruttore, possono essere modificati dall’utente in qualsiasi momento, sostituendoli con quelli preferiti: quattro sono già montati, mentre altri quattro sono inclusi in confezione. È anche possibile configurarli e personalizzarli con il software di Logitech che, almeno per il momento, funziona con macOS 10.8, Windows 10 e successive versioni per entrambi. Ci sono anche tasti per la riproduzione musicale, il volume, per silenziare il microfono, acquisire una schermata.

Logitech Pop Keys funziona con due batterie ministilo AAA (tre anni di autonomia o 50 milioni di clic) ed è compatta (misura circa 32 x 14 x 3,6 centimetri).

Il prezzo migliore (60 € invece di 100€ anche grazie ad un piccolo sconto nel carrello) osi ha sulla versione gialla, ma anche la versione in rosa è molto scontata.

