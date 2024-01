Lampadina vintage Hue Philips, con dimmer incluso a solo 30€

Una lampadina in stile vintage a filamento, perfetta per illuminare ma anche per arredare. È la Philips Hue White Filament che viene offerta ad un prezzo molto interessante: 33 euro in confezione con un Hue Dimmer Switch che permette di controllarne l’intensità luminosa.

Questa lampadina si distingue per lo stile vintage, con un grande filamento a luce bianca calda (2200-4500K) e intensità di 550 Lumen che contribuisce a darle un’aspetto iconico sia da accesa che da spenta. Quello che appare come un filamento ad incandescenza in realtà non lo è. Si tratta di una spirale di LED che assomigliano ad un filamento ma offrono tutti i vantaggi di una lampadina LED.

Le lampadine Filament (attacco E27 che ne consente l’uso con tanti lampadari, appliques e abat-jour) fanno tutto quello che ci si aspetta da una lampadina normale, ma in più funzionano con accessori connessi quali un Hue Dimmer Switch che come detto è incluso nella confezione.

Hue Dimmer switch può accendere e spegnere le luci proprio come un tradizionale interruttore della luce. Tuttavia, può anche illuminare, oscurare la stanza e impostare scene di luce, oltre a funzionare da telecomando. Basta rimuovere l’interruttore dalla piastra a muro per usarlo ovunque in casa o attaccarlo a qualsiasi superficie magnetica.

Il dimmer si collega via Bluetooth (ad un massimo di 10 lampadine) ma può anche funzionare in maniera avanzata grazie ad un Hue Bridge. In questo modo le lampadine si possono controllare anche con HomeKit.

Il pacchetto che include una lampadina e un dimmer costa 33 €. Volendo si possono comprare anche Le singole lampadine costano 13,19€