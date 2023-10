Sconti d’autunno, con Polaroid Now scattate come una volta a 79,99 € invece che 119,99

Vi ricordate la vecchia fotocamera Polaroid, un sinonimo di fotografia istantanea? Quella tecnologia torna ed è anche in sconto grazie all’offerta d’autunno sulla Polaroid Now che costa solo 79,99 € invece che 119,99€.

Questa fotocamera è diversa da tutte le altre fotocamere istantanee che avete visto perchè è davvero un ritorno al passato. Non usa, infatti, una stampa mediante un processo supportato dall’elettronica come quelle che producono stampe con la tecnologia Zink ma un processo totalmente chimico e assolutamente classico, quello che usavano le Polaroid di un tempo: la pellicola Polaroid i-Type e la 600 film.

Anche la struttura della fotocamera è classica: si basa infatti su una doppia lente con autofocus. Molto classica anche l’ergonomia della fotocamera che ha un design assolutamente tradizionale, quello appunto delle vecchie Polaroid.

Il funzionamento di base è semplicissimo. Per il controllo ci sono solo dei tasti analogici che consentono di fare operazioni come scattare, attivare il flash oppure la doppia esposizione. Ma per scattare basta un solo tasto.

Se si vuole avere maggior controllo sulla fotocamera c’è anche un’applicazione che consente di usare il telefono come telecomando, gestire la doppia esposizione, controllare la prorità di apertura, allungare il tempo di esposizione. È anche possibile tenere l’otturatore aperto e accendere il flash. Possiamo anche usare l’applicazione per fare foto ritratto con sfondo sfocato.

Le foto prodotte hanno il classico look Polaroid degli anni passato, retrò ed imperfetto ma anche affascinante. Questa camera rappresenta quindi l’ideale per un salto all’indietro nel tempo e per chi cerca qualche cosa di davvero originale che non si trova da nessun altro produttore.

La fotocamera Polaroid Now costerebbe 119,99 € ma in occasione degli sconti d’autunno la pagate solo 79,99 €.

La pellicola, come detto, è la classica i-Type che viene venduta in pacchetti da 8 che costano 16 euro. Quindi una singola foto costa circa due euro.