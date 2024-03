Samsung The Freestyle, il proiettore da 100 pollici per tutti, solo 658€

Una Tv da 100 pollici con schermo vero e proprio basato su proiezione laser costa molte migliaia di euro, il proiettore Samsung The Freestyle solo 658 grazie ad uno sconto di quasi il 40%.

Questo accessorio per il salotto è stato presentato al CES dello scorso anno e si configura come un prodotto perfetto per chi vuole avere un grande schermo senza spendere una fortuna.

Appartiene alla seconda generazione e ha un cuore gaming e con tante funzionalità per l’home theatre. Il proiettore, tra le tante novità, include anche la piattaforma smart TV di Samsung, con tanto di Gaming Hub. Questo fornisce anche l’accesso a servizi come Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna e NVIDIA GeForce Now per il cloud gaming.

Inoltre, questo proiettore permette di lavorare in simbiosi con un secondo Freestyle. Quando le proiezioni dei due si usano per uno stesso video, la tecnologia Edge Blending può combinare le immagini in un unico display ultra-wide con un rapporto di aspetto 21:9.

Samsung afferma che la tecnologia brevettata può automaticamente modificare l’immagine e apportare modifiche per “un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente”. Quindi, chiunque goda di un soggiorno con un muro enorme, o se siete proprietari di una galleria d’arte, sarete in grado di sfruttare al meglio due proiettori Freestyle abbinati.

Questo proiettore ha un angolo di visione a 180°, ed è in grado di proiettare uno schermo da 30 fino, appunto, a 100 pollici. Offre una configurazione facile e veloce con regolazione e ottimizzazione automatica dello schermo, funzione Auto Focus che mette a fuoco le immagini in pochi secondi e Auto Leveling per mantenere lo schermo dritto anche in caso di superficie irregolare. Tra le altre cose è anche in grado di proiettare le immagini sul soffitto che di solito ha molto più spazio libero di una parete. Perfetto per la camera da letto.

Offre anche un suono potente che si diffonde a 360° per un’esperienza sonora immersiva e coinvolgente, gode di un assistente vocale integrato con Samsung Bixby e Amazon Alexa e di un telecomando carica solare.

Solitamente ha un costo di 999 euro, ma al momento su Amazon lo si acquista con 340 euro di sconto, così da pagarlo solo 658 euro.