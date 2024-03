Apple Primavera 2024, nuova collezione di custodie e cinturini

Insieme ai MacBook Air M3, Apple ha appena lanciato la nuova collezione Primavera 2024 di accessori per iPhone e Apple Watch: un appuntamento che ormai si ripete da diversi anni e che per quest’ultima edizione era stato correttamente anticipato giusto pochi giorni fa grazie alla presenza di alcuni indizi scovati nella versione beta di iOS 17.4.

Il catalogo che Apple propone per questa primavera è un po’ più vasta di quello che si era inizialmente previsto in quanto conta ben undici cinturini per Apple Watch e altri undici in edizione Hermès.

Oltre venti nuovi colori per i cinturini Apple Watch

Nello specifico ci sono due nuovi colori per Sport Loop, tre per Sport e altri tre per Solo Loop in vendita a 49 €, ai quali si aggiungono tre nuovi colori per Solo Loop intrecciato a 99 € l’uno, mentre quelli della linea Hermès costano tutti 349 € ciascuno, indipendentemente dal modello.

Sport Loop

Sport Loop menta fredda (49 €)

(49 €) Sport Loop blu oceano (49 €)

Sport

Solo Loop

Solo Loop rosa (49 €)

(49 €) Solo Loop menta fredda (49 €)

(49 €) Solo Loop blu oceano (49 €)

Solo Loop intrecciato

Solo Loop intrecciato blu chiaro (99 €)

(99 €) Solo Loop intrecciato sole (99 €)

(99 €) Solo Loop intrecciato rosso lampone (99 €)

Apple Watch Hermès Simple Tour

Toile H

Apple Watch Hermès Simple Tour Toile H color Bleu Céleste/Écru (349 €)

(349 €) Apple Watch Hermès Simple Tour Toile H color Framboise/Écru (349 €)

Twill Jump

Apple Watch Hermès Simple Tour Twill Jump color Bleu Céleste/Bleu Jean (349 €)

(349 €) Apple Watch Hermès Simple Tour Twill Jump color Jaune d’Or/Bleu Jean (349 €)

Tricot

Apple Watch Hermès Simple Tour Tricot color Jaune de Naples (349 €)

(349 €) Apple Watch Hermès Simple Tour Tricot color Bleu Jean (349 €)

(349 €) Apple Watch Hermès Simple Tour Tricot color Orange (349 €)

(349 €) Apple Watch Hermès Simple Tour Tricot color Beige de Weimar (349 €)

Kilim

Apple Watch Hermès Simple Tour Kilim color Bleu Céleste (349 €)

(349 €) Apple Watch Hermès Simple Tour Kilim color Blanc (349 €)

(349 €) Apple Watch Hermès Simple Tour Kilim color Kaki (349 €)

Quattro nuovi colori per le custodie iPhone serie 15

Per quanto riguarda invece le protezioni per iPhone, la collezione Apple Primavera 2024 aggiunge quattro nuovi colori (Menta fredda, Sole, Blu chiaro e Rosa) alla Custodia MagSafe in silicone disponibile l’ultima gamma, ovvero:

Oltre alla collezione Primavera 2024, Apple ha annunciato anche i nuovi MacBook Air 13″ e 15″ con chip M3: i dettagli in questo articolo.