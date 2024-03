Microsoft Copilot porta funzioni AI nel servizio cloud OneDrive

Microsoft ha fornito agli utenti un primo assaggio di Copilot per OneDrive attraverso un post sul blog ufficiale, indicando che le funzioni basate su intelligenza artificiale AI arriveranno nel servizio di archiviazione cloud per fine aprile.

Copilot per OneDrive assumerà il ruolo di un assistente di ricerca, in grado di trovare, riassumere ed estrarre informazioni da una vasta gamma di file come testo (Word e formato RTF), presentazioni, fogli di calcolo, pagine HTML, file PDF e altro ancora

Gli utenti potranno chiedere a Copilot di personalizzare i riassunti a loro piacimento, ad esempio includendo solo punti chiave o di prendere particolare spunto da una specifica sezione del testo.

Il cambiamento era nell’aria fin dall’autunno scorso, quando quando Microsoft aveva annunciato la terza generazione del servizio di archiviazione cloud. L’azienda ha promesso che AI avrebbe reso la ricerca dei file più facile e veloce, e sarebbe stata in grado di riassumere e organizzare i documenti in modo intelligente.

Per esempio gli utenti potrebbero chiedere a Copilot di trovare rapidamente i loro documenti fiscali o di riassumere una presentazione PowerPoint di lavoro. Il chatbot sarà anche in grado di rispondere a richieste fornite in linguaggio naturale e rispondere a domande molto specifiche sui contenuti dei file.

Alcuni esempi forniti da Microsoft mostrano come sarà possibile chiedere a Copilot di tabulare le vendite di bevande di una settimana e inserire i dati in una tabella suddivisa per giorno. Ancora, sarà possibile chiedere di elencare i pro e i contro di un progetto o visualizzare i file più recenti o rilevanti. Gli utenti potranno anche chiedere consigli a Copilot su come migliorare i propri documenti.

Gli utenti di OneDrive potranno avere un assaggio di Copilot già questo mese, quando Microsoft rilascerà la possibilità di chiedere riassunti dei documenti condivisi. Gli utenti potranno includere un riassunto generato da AI di un documento Microsoft Word prima di condividerlo, così che i destinatari potranno avere idea del contenuto del testo, prima ancora di aprire il documento originale.

Copilot sarà disponibile su OneDrive per il web, o da Teams, oltre che nell’app OneDrive e SharePoint. Sarà disponibile per i clienti business e scolastici con una licenza Copilot per Microsoft 365 a partire da fine aprile.

