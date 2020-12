Sconto Satechi: risparmiate su caricabatterie USB C per Apple Watch e AirPods

Se avete un Apple Watch o gli AirPods con custodia ricarica wireless e uno degli ultimi MacBook o un caricatore USB-C vi interesserà certamente sapere che Satechi, uno dei migliori produttori di accessori per il mondo Apple, sconta fortemente il suo caricabatterie per Apple Watch e quello per AirPods.

La più interessante, anche perchè parliamo di uno sconto del giorno non più valido domani, è quella sul caricabatterie per Apple Watch.

Si tratta di accessorio compatto e pratico rappresenta una valida alternativa al cavo e al magnete di Apple. Da un lato si presenta come una tradizionale chiavetta con connettore USB-C dall’altro ha una piattaforma magnetica sulla quale potete collocare Apple Watch.

È sufficiente posizionare l’orologio sulla superficie magnetica per avviare la ricarica. Come con il caricatore di Apple, questo accessorio utilizza ricarica wireless induttiva per ricaricare la batteria dell’orologio smart della Mela in tutte le sue versioni, dall’Apple watch originale fino all’ultimo Apple Watch 6 ed Apple Watch SE.

La certificazione Mfi rende il prodotto sicuro, e può essere utilizzato in modo da non rischiare danni danni da sovracorrente, sovratensione, corto circuiti o sovrariscaldamento. È anche realizzato, al contrario di alcuni concorrenti, in materiale di qualità: alluminio in tinta grigio siderale. Offre una potenza in uscita di 5V a 1A, in grado di ricaricare da 0 a 100 l’orologio di Apple in circa due ore, in modo simile a quanto avviene con il caricabatteria di Apple. A differenza di quest’ultimo, però, si tratta di un accessorio più versatile, più facilmente trasportabile, e adatto a ricaricare lo smartwatch in qualsiasi occasione.

Questo caricabatterie costerebbe 45 euro, ma grazie ad una combinazione di sconto del giorno e coupon lo pagate solo 26 euro.

Come accennato è in sconto anche il caricabatterie per AirPods che funziona allo stesso modo. Anche qui abbiamo una piattaforma con connettore USB-C che serve a ricaricare senza fili la versione di ultima generazione di queste cuffie (compatibili AirPods Pro e AirPods 2 con custodia di ricarica wireless).

Costerebbe 19,99 euro ma lo pagate solo 16,99 euro grazie ad Coupon.

Potete infine ottenere il 10% di sconto sul cavo di prolunga per questi due accessori. Si tratta di un piccolo cavo che serve a gestire più comodamente i caricabatterie per Apple watch e AirPods.

Se alla fine aggiungete tutti e tre i prodotti al carrello li pagherete insieme 38,50 euro. 17 euro meno del solo caricabatterie per Apple Watch