L’ingegnoso trucco dei rivenditori PS5 contro i bagarini

La carenza di chip e la popolarità di PS5 di Sony ha reso praticamente impossibile accaparrarsi una console al prezzo di listino, questo anche per via dei bagarini, meglio noti in gergo come scalper, che acquistano le console, con metodi discutibili, per poi rivenderle a prezzi esorbitanti. In Giappone i rivenditori si stanno attrezzando per combattere questo fenomeno.

Ebbene, nella terra del Sol Levante hanno trovano un modo alquanto semplice, ma ingegnoso, per combattere il fenomeno del bagarinaggio. In particolare, tra i modi prescelti per dare lotta agli scalper, quello di contrassegnare la confezione della console, o perfino quello di distruggere il pack all’interno del quale si trova il DualSense.

Ad esempio, secondo quanto riportato da VGC, la catena di negozi di Nojima Denki ha iniziato a scrivere il nome dell’acquirente all’interno della scatola di PS5, rimuovendo anche la confezione del controller. In questo modo i rivenditori tentano di ridurre il valore della console, che non potrebbe essere essere venduta come nuova di zecca nella sua confezione intatta. Inoltre, espone anche il nome di chi vende, e alcuni scalper potrebbero preferire restare anonimi.

Naturalmente, si tratta di rimedi che di fatto non impediscono ai bagarini di rivendere le console PS5, e anche con la confezione “deturpata” il valore della console rimane comunque particolarmente elevato, considerando che se ne trovano davvero poche e che i tempi di attesa attuali sono davvero lunghi. Inoltre, un tale sistema potrebbe andare a discapito di chi, invece, vuole tenere per sé la console, e che non potrà beneficiare di una confezione integra.

Ovviamente, il negozio ha esposto in bella vista un cartello che avvisa la clientela dell’iniziativa, che dunque è ben consapevole di acquistare un prodotto con confezione praticamente danneggiata. Tuttavia, si tratta di un metodo curioso che i rivenditori hanno trovato per armarsi contro i bagarini, nel tentativo di ridurre il più possibile il fenomeno che porta i prezzi della console a cifre inaccettabili sul mercato “dell’usato”.

