Sconto SENBONO GTS3, sembra Apple Watch ma costa solo 22,39 €

Di smartwatch alternativi che si ispirano al design di Apple Watch ce ne sono a decine, ma pochi o forse nessuno costa poco quanto il SENBONO GTS3 che, in queste ore, costa meno della metà e può quindi essere portato a casa ad un prezzo imbattibile.

Come dicevamo assomiglia tantissimo all’orologio di Apple anche se ovviamente la qualità dei sensori e le funzioni offerte non sono paragonabili alla “Ferrari” di Cupertino. Tuttavia per quel che costa soprattutto in questo momento vale la pena prenderlo in considerazione perché comunque offre tutte le funzioni più utili su un dispositivo da polso come questo.

Ad esempio può essere usato per leggere il nome o il numero di telefono di chi ci sta chiamando sul telefono e funge anche da sveglia e promemoria per gli appuntamenti, che vengono così segnalati con una dolce vibrazione al polso, molto comoda se si sta in riunione, al cinema, in teatro o in un altro luogo dove è importante mantenere il silenzio.

Si può usare anche per controllare il telefono a distanza per scattare una foto o cambiare la musica in riproduzione e c’è la funzione trova telefono che lo fa squillare se lo perdete di vista.

Monta diversi sensori per tenere d’occhio la salute come ad esempio il cardio frequenzimetro e il misuratore di pressione e di ossigenazione del sangue. Può anche ricordare di fare due passi quando si sta fermi e seduti per troppo tempo, e per gli sportivi c’è anche il contapassi e il monitor per le calorie bruciate.

Si collega al telefono tramite Bluetooth 5.0 ed è compatibile con tutti gli iPhone a partire da iOS 9.0 e con i telefoni Android 4.4 e successivi.

Monta uno schermo TFT da 1,69″ con risoluzione 280 x 240 pixel, è certificato IP67 quindi resiste a polvere e sudore e monta una batteria da 220 mAh che si ricarica in due ore e offre fino a 15 giorni di autonomia.s

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 62,69 € potete risparmiare il 64% spendendo 22,39 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.