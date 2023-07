Gli sviluppatori possono provare a ottenere un Vision Pro da Apple

Vision Pro, il visore per Realtà Aumentata / Virtuale di Apple, arriverà il prossimo anno ma Apple ha già messo a disposizione tool di sviluppo (SDK) che consentono di creare “esperienze spaziali” per il visore.

Con l’SDK per visionOS (il sistema operativo di Vision Pro), chi sviluppa app può sfruttare appieno le funzioni che rendono unici Vision Pro e visionOS per creare esperienze nuove in categorie come produttività, design, gaming e non solo.

Un mese dopo la disponibilità dell’SDK, Apple ora permette di ottenere un kit di sviluppo hardware per la nuova piattaforma, in altre parole, un vero e proprio Vision Pro in anteprima.

Gli sviluppatori interessati possono compilare un modulo con la loro richiesta ad Apple specificando le loro competenze e le loro app esistenti. La richiesta verrà esaminata da Apple che, se lo ritiene utile, fornirà in via prioritaria un visore agli sviluppatori che hanno in mente lo sviluppo di app in grado di sfruttare specifiche peculiarità di visionOS.

Oltre al prodotto vero e proprio, gli sviluppatori selezionati avranno diritto al supporto diretto, la possibilità di interpellare ingegneri Apple e ottenere assistenza nello sviluppo delle loro app. L’idea non è nuova e qualcosa di simile è stato fatto a suo tempo per il “Developer Trasnsition Kit”, un particolare Mac mini con SoC A12Z Bionic di Apple e specifiche desktop, che era stato fornito in prova prima dell’uscita dei Mac con processore M1 per consentire di familiarizzare con lo sviluppo di software per i nuovi processori.

Ad agosto Apple aprirà “laboratori” a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo: qui gli sviluppatori potranno testare le loro app sull’hardware Apple Vision Pro e ricevere assistenza dagli ingegneri Apple. I team di sviluppo potranno anche richiedere i kit di cui abbiamo parlato sopra per creare, migliorare e testare in modo rapido e diretto le loro app su Apple Vision Pro.xxx