Black Friday, cuffie Sennheiser Momentum, autonomia colossale, sconto a 199,€

Pubblicità Le cuffie Sennheiser Momentum 4 per il Black Friday scendono al minimo, solo 199,99€. Stiamo parlando di cuffie che potremmo definire “prosumer”, nella classe delle Airpods Max con cui concorrono per qualità del suono, design e sofisticata progettazione anche se forse non per i materiali. Hanno un look retro e semplice in plastica, corredato da un elevato comfort. La cerniera si regola facilmente e non esercita troppa pressione sulla testa e i padiglioni ruotano anche in piano, quindi l’ingombro delle cuffie diminuisce quando vengono riposte e durante gli spostamenti. La maggior parte dei pulsanti fisici ora sono stati sostituiti da un pannello touch integrato nel padiglione destro. Sennheiser ha optato per un «sistema acustico ispirato agli audiofili» che si basa su trasduttori da 42 millimetri, una configurazione studiata per offrire «dinamica brillante, chiarezza e musicalità». Per regolare ulteriormente il suono è inoltre presente un equalizzatore, i preset e una nuova funzione di personalizzazione audio che tiene conto delle preferenze dell’utente. Ovviamente stiamo parlando di cuffie di fascia alta, quindi la cancellazione attiva del rumore (ANC) è presente. Ad accompagnarla c’è una tecnologia adattiva che promette di mantenere inalterata la qualità del suono negli ambienti più rumorosi, e c’è pure la modalità trasparenza per bypassare l’insonorizzazione quando si vuole ascoltare il rumore intorno a sé senza togliere le cuffie. C’è anche una funzione chiamata Sidetone, che permette di regolare la quantità di voce che arriva durante le chiamate e che funziona insieme alla soppressione automatica del vento in modo tale da migliorare la qualità delle comunicazioni. Ma il punto forte è l’autonomia, promessa di 60 ore continuata con una sola carica e con l’ANC attivato. E’ integrata anche la funzione di ricarica rapida che permette di accumulare energia sufficiente per 6 ore di autonomia con una carica di appena 10 minuti, e per risparmiare batteria c’è lo spegnimento automatico quando si lasciano incustodite e la riaccensione automatizzata nel momento in cui vengono riprese in mano. Le Sennheiser Momentum 4 costavano 369€ al lancio. Ora sono in offerta sul sito ufficiale Sennheiser a 229 €. Amazon per il Black Friday batte questo prezzo e le presenta a 199,99€.

