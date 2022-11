Black Friday, sconto a 399 € sulla soundbar Sonos Beam Gen 2

Sonos Beam di seconda generazione, la soundbar enty level di Sonos, va in sconto: 399 euro invece che 499 euro.

Il ribasso sul prodotto Sonos, una rarità perchè l’azienda americana difficilmente offre occasioni come queste, permette di mettersi in casa un accessorio top che permette un ascolto piacevole e coinvolgente dell’audio da una TV o un monitor.

Macitynet ha svolto un’approfondita prova della Sonos Beam di seconda generazione che vi invitiamo a leggere per sapere quali sono i suoi pregi e i suoi difetti e sul suo funzionamento. Qui di seguito vi diamo le specifiche tecniche

5 amplificatori digitali di Classe-D

Tweeter centrale per un’ottima risposta sulle alte frequenze e migliori dialoghi

4 midvwoofer ellittici per riproduzione fedele delle frequenze medio e la massimizzazione sulla gamma bassa

3 radiatori passivi per esaltare le basse frequenze e per un suono bilanciato e potente.

Matrice di microfoni far-fiel con beamforming avanzato e cancellazione eco per controllo vocale veloce e accurato

Controllo dei bassi, alti e loudness attraverso l’applicazione Sonos

Applicazione TruePlay per il rilevamento della stanza e l’equalizzazione adattiva (su iOS)

Speech Enhancement per migliorare i dialoghi

Night Sound nell’app sonos per ridurre l’intensità dei suoni più chiassosi e permette un’ascolto notturno senza disturbi.

Formati audio Home Theater supportati – alcuni attraverso eARC: PCM Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Atmos (True HD), Multichannel PCM, Dolby Multichannel PCM

Ricordiamo che è possibile abbinare Beam a tutti gli altri prodotti dell’offerta Sonos per un suono multi stanza e creare anche un allestimento surround utilizzando una coppia speaker Sonos One SL (senza comandi vocali) o una coppia di Sonos Roam o Sonos Move.

L’altoparlante è ora compatibile (come nella sorella maggiore ARC) anche con HDMI eARC sulla TV, così è possibile godere dei film e giochi preferiti con un audio a definizione ancora più alta con il supporto per nuovi formati audio

Oltre a questo la nuova Beam (Gen 2) può utilizzare tutte le nuove modalitò di ascolto presenti sulla sorella Sonos ARC come la modalità notturna e può essere “calibrata” grazie alla tecnologia TruePlay che permette di ottenere la migliore equalizzazione dei singoli speaker in funziona della stanza e del punto di ascolto dell’utente utilizzando i microfoni di iPhone per la scansione ambientale.

Per creare un sistema Home Teather di partenza potete abbinare la soundbar a due satelliti wireless realizzati con Sonos One seconda generazione in versione SL (non hanno la parte microfonica smart) anch’essi in offerta in versione bianca o nera a 149 € invece di 199 € cadauno.

La soundbar di Sonos Beam costerebbe 499 euro. Per il Black Friday la pagate 399 per il Black Friday.