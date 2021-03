Sconto sul tapis roulant per tenersi in forma anche durante lo smart working

Se rimpiangete le giornate in palestra, oggi chiuse, e siete alle prese con il cattivo tempo, potete portavi a casa un’ottimo tapis roulant ad un prezzo speciale grazie ad una offerta del giorno. Si tratta di quello offerto su Amazon da City Sports che viene proposto a 288 euro, con un ribasso di una cinquantina di euro sul prezzo ufficiale.

Si tratta di un tappeto “slim” senza supporto frontale e maniglie, l’ideale non tanto per una corsa (la velocità massima è di 6 km/h) ma per una camminata sostenuta o semplicemente per un fare qualche passo mentre si sta in casa o in un ufficio.

Chi ha visto qualche serie americana potrebbe avere notato persone che utilizzano questo tipo di tapis roulant mentre camminano davanti ad un computer o mentre stanno al telefono. In questo modo in un tempo si svolge attività fisica e allevia lo stress. Il WP1-3 (questo il nome del modello) offre a questo scopo un supporto integrato per un tablet o uno smartphone, utile per le videoconferenze ma anche, se non volete usarlo mentre lavorate, per qualche chiacchierata con amici e amiche o magari per vedervi qualche film camminando.

Questo tappeto, insomma, è particolarmente adatto per un momento come questo dove siamo costretti a trascorrere tante ore chiusi in casa senza possibilità neppure di fare quei passi che normalmente si facevano andando in ufficio o per andare in un negozio.

Il tapis roulant di City Sport è costruito per questo scenario. Ha una lunghezza (147 cm) e larghezza (59) adeguate ma non tali da renderlo ingombrante e uno spessore di solo 15 cm e peso 26 Kg. Una volta utilizzato lo potete facilmente infilare sotto un mobile oppure appoggiare ad una parete

Il prezzo sarebbe di 329 euro, ma oggi lo pagate 288 euro. Un investimento più che onesto considerando i vantaggi in termini di salute e forma fisica che si possono ottenere.

