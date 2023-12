Un cameramen personale per TikTok, Instagram, Youtube vi costa solo 25,81€

Se siete dei frequentatori dei social, TikTok, Youtube, Instagram e Facebook e girate filmati, siano essi per divertimento o didattici, oggi potete reclutare un cameramen personale pagandolo solo 25,81€. Parliamo del supporto Belkin con tracking del video che Amazon sconta a metà prezzo.

Quello di cui parliamo è un accessorio Magsafe di cui abbiamo già parlato altre volte per la sua originalità. Non si limita infatti a sorreggere l’iPhone ma, riconoscendo il vostro volto, vi segue mentre vi muovete.

In pratica una volta piazzato in un posizione adeguata, la testa rotante muoverà l’iPhone per tenervi sempre perfettamente inquadrati mentre camminate intorno a lui. Una funzione di questo tipo è perfetta per persone che girano ricette di cucina, video fitness oppure che si dedicano al racconto di storie o semplicemente si divertono o comunicano.

Il segreto è in un’applicazione proprietaria che si interfaccia con le principali piattaforme di social networking come Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. È invece sconsigliato per applicazione di videocomunicazione come Zoom o Facetime.

Il sistema magnetico si occupa soltanto di mantenere il dispositivo incollato al supporto e non è adibito anche alla ricarica della batteria: non ci sono infatti fili da collegare, perché tutto il sistema è alimentato da tre batterie stilo AA. Dal design semplice ed essenziale, per quanto riguarda gli ingombri, infine, è alto 21 centimetri e la base ha un diametro di quasi 10 centimetri.

Il supporto motorizzato di Belkin costerebbe (già scontato) 50 €. Amazon lo propone oggi a 25,81 euro. Un affare se questo prodotto lo usate anche solo con frequenza ridotta.