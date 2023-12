I trend Spotify per queste vacanze di Natale 2023

Spotify svela gli inconfondibili trend musicali natalizi del momento, rivelando le canzoni e gli artisti che hanno dominato, e che continuano a dominare, le playlist durante le festività. Un’esplosione creativa di playlist a tema natalizio ha caratterizzato l’esperienza degli utenti su Spotify, registrando un aumento straordinario del 1.400% dall’inizio di novembre.

Nel panorama globale, l’artista natalizio supremo è Michael Bublé, mentre la canzone che ha incantato di più le orecchie di tutto il mondo è “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey. L’album natalizio più ascoltato quest’anno è “Christmas” di Michael Bublé, che si aggiudica anche il titolo di album natalizio più ascoltato di sempre su Spotify.

A livello mondiale, seguono Mariah Carey, Bing Crosby, Ariana Grande e Frank Sinatra come i prediletti degli ascoltatori su Spotify durante il periodo natalizio. In Italia, Michael Bublé si conferma come il favorito, seguito da Mariah Carey e Wham!, con Sia e Frank Sinatra a completare la lista dei top 5 artisti natalizi più ascoltati.

La playlist delle canzoni natalizie più amate spazia attraverso decenni, con brani provenienti dagli anni ’90, ’80 e ’50. A livello globale, i brani natalizi più gettonati quest’anno includono “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey (1994), “Last Christmas” degli Wham! (1984), “Rockin’ Around The Christmas Tree” di Brenda Lee (1958), “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms (1957) e “Santa Tell Me” di Ariana Grande (2014).

In Italia, le preferenze si orientano su “All I Want for Christmas Is You” di Mariah Carey (1994), “Last Christmas” degli Wham! (1984), “Jingle Bell Rock” di Bobby Helms (1957), “Snowman” di Sia (2017) e “It’s Beginning to Look a Lot like Christmas” di Michael Bublé (2012).

Per quanto riguarda i successi natalizi più recenti (pubblicati negli ultimi cinque anni), le canzoni più ascoltate nel mondo includono “Merry Christmas” di Ed Sheeran ed Elton John, “Santa, Can’t You Hear Me” di Ariana Grande e Kelly Clarkson, “Christmas Tree Farm” di Taylor Swift, “Like It’s Christmas” dei Jonas Brothers e “Winter Wonderland – Spotify Singles” di Laufey.

In Italia, spiccano “Sleigh Ride” dei The Ronettes, “Merry Christmas” di Ed Sheeran ed Elton John, “Santa, Can’t You Hear Me” di Ariana Grande e Kelly Clarkson, “What Christmas Means to Me (feat. Stevie Wonder)” di John Legend e Stevie Wonder, e “Christmas (Baby Please Come Home)” di Darlene Love.

Ad ogni modo, Spotify ha preparato playlist apposite per continuare a godere delle atmosfere natalizie: “Canzoni di Natale”, “Natale Italiano” e la playlist “La tua vita è un film”.