Scoprite se potete avere uno sconto del 20% su Amazon telefonia

Avete diritto a 30€ di sconto extra su prodotti nel campo della telefonia su Amazon? Guardate tra le vostre mail per un invito alla promozione o più semplicemente accedete a questa pagina dove dovreste vedere una scritta che vi comunica che il vostro account è eleggibile per la promozione.

Come funziona

Il funzionamento è semplicissimo. Entrate su Amazon al link sopra, abilitate la promozione iscrivendovi ad essa e il gioco è fatto. Comprando un prodotto nella categoria Telefonia verrà applicato uno sconto del 20%: si applica su qualunque prodotto, anche quelli giù scontati, fino ad un massimo di 30 €.

Ci sono alcune regole però. La principale è che lo sconto non è valido su prodotti Apple e Beats e dispositivi Amazon. In aggiunta a questo ricordate anche che lo sconto sarà attivo per un periodo di 7 giorni, fino alle 23:59, dalla data in cui vengono completate le azioni che vi qualificano come Idoneo per lo Sconto Promozionale.

Da notare che il limite della data non è tutto. I buoni disponibili sono solo mille. Quindi dovrete anche sbrigarvi…

Sconto applicato, come verificare

Per verificare se lo sconto è stato applicato e se il prodotto che state per comprare è tra quelli su cui opera l’offerta dovrete vedere una scritta in verde che vi chiarisce che siete abilitati allo sconto.

Click qui per vedere se avete diritto al buono sconto