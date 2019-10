Sconto Tribit XFree Tune, morbide cuffie sovraurali senza fili a partire da 38,93 euro

Se cercate un paio di cuffie sovraurali per ascoltare la musica ore ed ore senza il fastidio di fili e che siano facili da trasportare, date un’occhiata alle Tribit XFree Tune che, grazie ad un coupon, si comprano in sconto a partire da 38,93 euro spedizione compresa.

Queste cuffie – recensite da Macitynet – sono di tipo On-Ear, quindi non si infilano nelle orecchie ma vi si poggiano semplicemente sopra e senza coprirle completamente. Come accennato possono essere ripiegate per occupare meno spazio all’interno di una borsa o uno zaino, dove sarà possibile riporle sfruttando la sacca inclusa in confezione.

Ai lati di uno dei padiglioni ci sono i tasti per il controllo della riproduzione musicale e, come accennato, funzionano tramite Bluetooth, anche se è possibile sfruttare il cavo jack incluso nella confezione per collegarle con filo anche a qualsiasi lettore MP3 o dispositivo senza tecnologia wireless. Il microfono, infine, garantisce l’utilizzo anche per la gestione delle telefonate. Se volete saperne di più cliccate qui per leggere la nostra recensione.

Queste cuffie normalmente costano quasi 46 euro. Grazie al codice TRIBIT20IT da inserire nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento, potete comprarle in sconto a 38,93 euro spedizione inclusa. Con lo stesso codice potete comprare eventualmente in offerta a 40,80 euro anziché 48 euro lo stesso modello con finitura di colore rosso.