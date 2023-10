Festa delle offerte Prime, il mini aspiratore Xiaomi a 39,99 euro

Ci sono tante offerte Xiaomi su Amazon, tra queste vi segnaliamo quella su Mi Mini, un aspira briciole, leggero e senza filo, da portare in macchina, o dovunque vogliate. Costa in offerta appena 39,99 euro.

Già le sue dimensioni compatte lasciano presagire l’uso che si possa fare. Si tratta di un piccolo aspirapolvere, che potrà certamente essere utile in auto, ma anche in casa, ad esempio per aspirare le briciole in tavola, sui divani o in altri posti in qui risulta difficile attivare un aspirapolvere più grande come l’automobile o anche una tastiera.

Piccolo sì, ma senza rinunciare alla potenza. Al suo interno, infatti, è presente un motore brushless, che arriva fino a 88.000 giri al minuto e, grazie ai beccucci multifunzione, consente davvero diversi utilizzi, risultando così estremamente versatile.

E’ leggero, pesa appena 500 grammi, e il fatto di non avere fili consente di trasportarlo per casa, in ufficio, o in macchina senza alcuna difficoltà. Aspira con una potenza di 13 kPa, che equivale alla potenza standard di molte scope aspirapolvere più grandi. Utilissimo anche per pulire la tastiera dei computer, se non i case stessi, oltre a risolvere i problemi di peli per chi ha animali in casa.

Grazie alle sue due modalità di aspirazione, consente di regolare la potenza e di di avere più o meno autonomia, a seconda delle necessità, potendo arrivare anche a 30 minuti di utilizzo continuo con una sola ricarica. Al suo interno, ovviamente, non manca un filtro HEPA integrato, che riesce a filtrare il 99,5% delle particelle. E’ presente anche un secondo filtro, quello principale, in acciaio removibile.

Si ricarica tramite USB-C e occupa davvero poco spazio, così da poterlo riporre in casa, o in auto, senza il minimo fastidio.

Il suo prezzo di listino è di 49,99 ma al momento lo si acquista in offerta a 39,99 euro grazie alle offerte d’autunno Amazon.