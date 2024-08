Con Tippy Type è facile scrivere al computer anche con le unghie lunghe

Pubblicità

A molte donne piace avere una bella manicure e unghie esageratamente lunghe ma con questa scelta compiti quotidiani anche banali possono diventare problematici: provate ad aprire con unghie lunghissime una lattina, a scrivere sul cellulare, a contare monete, prelevare creme o a scrivere al computer! Diventa tutto complicato e se e vero che con il tempo ci si abitua a convivere, a gestire la lunghezza e le azioni di tutti i giorni, c’è chi ha pensato a come risolvere almeno uno di questi problemi moderni: la videoscrittura con le unghie lunghe, semplificando la vita di chi tiene alla manicure e vuole impedire di far scivolare sui tasti delicate unghie lunghe.

Il sito statunitense The Verge segnala Tippy Type, una cover di silicone per la tastiera, destinata a persone con unghie di lunghezza media o lunga. La cover integra dei copritasti cilindrici che dovrebbero permettere di scrivere in modo naturale, usando i polpastrelli e non le unghie (senza la cover dedicata si si usa il polpastrello, quest’ultimo tocca inevitabilmente altri tasti). Tra i presunti benefici: il fatto che il sistema non fa sentire dolore a chi scrive; ovviamente, giacché non si adopera la superficie delle unghie, la manicure è protetta in modo essenziale.

Tutto però ha un prezzo ma, come si dice, “chi nella vuole apparire, qualche pena deve soffrire”: basta sborsare 41,95€ per la cover destinata ai MacBook; questo modello è già disponibile nei colori “Milky White”, “Matte Black” e “Cotton Candy Pink” e può essere pre-ordinato direttamente dal sito del produttore. A breve saranno disponibili varianti per ThinkPad Lenovo, HP Elite, Dell Latitude. Per computer di altre marche, il produttore le realizzerà se avrà sufficienti richieste.

I Mac indicati come “compatibili”, sono: MacBook Pro 13” dal 2020 al 2023. Con i seguenti modelli, il tasto Esc risulta leggermente coperto ma funziona: MacBook Air 15” 2023 – 2024, MacBook Air 13” 2020 – 2024, MacBook Pro 14” 2021 – 2024, MacBook Pro 16” 2021 – 2024, MacBook Pro 13”+15” 2016 – 2020. Con i MacBook Air 13” 2018 e 2019 i tasti freccia destra/sinistra risulteranno parzialmente coperti ma questo secondo il produttore non ha un impatto notevole sulla funzionalità complessiva.