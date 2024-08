Cupertino lavora su Apple Vision Pro di seconda generazione e occhiali smart

Pubblicità

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, il solito Mark Gurman di Bloomberg riferisce che Apple è al lavoro su un Vision Pro di seconda generazione e anche su Smart Glass, occhiali smart di cui si vocifera da tempo.

Secondo Gurman, Apple vuole ottenere un visore AR/VR meno costoso, da proporre (intorno ai 1500$) già nel 2025. Il redattore di Bloomberg riferisce ancora che a Cupertino stanno preparando anche la seconda generazione dell’attuale Vision Pro, un modello indipendente da quello a “basso costo”. A proposito di quest’ultimo, a giugno sono circolate voci secondo le quali i costo di Vision Pro potrebbe essere ridotto creando un dispositivo connesso e dipendente da iPhone.

Per quanto riguarda gli Smart Glasses, dovrebbe trattarsi di un prodotto esteticamente simile ai Ray Ban di Meta, nella stessa fascia di prezzo (si parte da 329 euro). I Ray Ban sono comodi da indossare, utilizzabili per ascoltare vocali, musica, scattare foto e girare video (clip brevi). Apple potrebbe integrare funzioni avanzate per la Realtà Aumentata e differenziare il prodotto rispetto al “concorrente”.

Di occhiali AR di Apple si parla da anni; i primi modelli potrebbero avere bisogno di un iPhone per funzionare; successivi modelli potrebbero essere indipendenti.

Sia per Vision Pro di seconda generazione, sia per gli occhiali smart targati Apple non sono emerse al momento possibili date di presentazione.

A settembre 2023, Meta e EssilorLuxottica hanno presentato gli smart glassesRay-Ban Meta, occhiali da sole con fotocamera, sistema audio con microfono e funzionalità live streaming.

A maggio di quest’anno è emerso un brevetto di Samsung di occhiali smart con integrate tecnologie che potrebbero essere interessanti per chi soffre di degenerazione maculare, patologia che colpisce la porzione centrale della retina.