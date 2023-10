Secondo indiscrezione, in arrivo iMac con chip M2 e M2 Pro

Nuovi iMac 24″ sono in arrivo secondo una indiscrezione da prendere con le molle, all-in-one che Apple intende proporre con chip M2 e M2 Pro, porte Thunderbolt 4, supporto WiFi 6 e Bluetooth 5.3.

A riferirlo è il blog giapponese Mac Otakara ma l’indiscrezione contrasta quanto in precedenza affermato dal sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale i nuovi iMac integreranno direttamente un chip M3.

Non è dato sapere chi ha ragione tra il blog giapponese e il redattore di Bloomberg: Apple potrebbe avere cambiato i piani prima previsti e optato per un rilascio a breve degli iMac, con chip M2 e M2 Pro, anziché aspettare ancora e offrire in seguito gli all-in-one con chip M3.

Mac Otakara fa notare che per alcune configurazioni personalizzate degli attuali iMac 24″ i tempi di consegna si allungano fino a un mese, ma questi prolungamenti nelle consegne non sono nuovi e anche nei mesi passati sono stati segnalati più volte e non sono necessariamente indicativi di un refresh imminente degli iMac.

Lo scorso mese, l’analista Ming-Chi Ku ha indicato come improbabile l’arrivo di nuovi MacBook con chip M3 entro quest’anno, e facendo capire che anche per gli iMac non era previsto a breve nulla di nuovo. Non è ad ogni modo da escludere un cambio di programma e, poiché non c’è nessun evento Apple ufficiale in programma, se la Casa di Cupertino deciderà di presentare nuovi all-in-one potrà farlo diramando dei semplici comunicati stampa.

Se il muovo iMac non arriverà prima di fine anno, se ne parlerà a inizio anno. L’attuale iMac 24″ con chip M1 è stato presentato a maggio 2021 e un aggiornamento della lineup sarebbe senz’altro gradito da molti potenziali acquirenti.