Sennheiser Momentum True Wireless 3 diventano hi-res e multipoint

Introdotti a maggio di quest’anno, gli auricolari Sennheiser Momentum True Wireless 3 sono considerati tra i migliori in commercio per qualità audio: ora grazie a un aggiornamento del firmware rilasciato dal costruttore, i proprietari di Sennheiser Momentum True Wireless 3 hanno a disposizione audio in alta risoluzione hi-res e anche connettività Bluetooth multipoint di ultima generazione.

Connessioni Bluetooth multipoint

L’ultimo aggiornamento permette agli utenti di passare istantaneamente da un dispositivo all’altro per una gestione dinamica delle connessioni attive. La funzione multipoint consente, inoltre, di tornare al dispositivo sorgente audio originale se si risponde a una chiamata nel bel mezzo del flusso.

In generale questa funzione permette di passare senza problemi da un dispositivo audio Bluetooth all’altro. Non solo: l’aggiornamento permette di passare senza problemi a tutti i codec reciprocamente supportati, come aptX Adaptive e SBC, anche su piattaforme di sistemi operativi mobili di diversi produttori.

Audio in alta risoluzione hi-res

Per garantire agli utenti un ascolto della propria musica con ancora più dettagli, l’aggiornamento di Momentum True Wireless 3 introduce anche una modalità audio ad alta risoluzione con profondità di 24 bit e frequenza di campionamento di 96 kHz. Il costruttore dichiara che questa tecnologia permette di ottenere una qualità sonora paragonabile a quella di una cuffia cablata.

Collegando Momentum True Wireless 3 a una sorgente audio che utilizza il codec aptX Adaptive, questa modalità aumenta il bitrate Bluetooth fino a 420 kilobit al secondo per un audio ottimale. In ambienti con problemi di radiofrequenza, come ad esempio quando ci si trova sui trasporti pubblici, gli auricolari possono utilizzare le capacità di scalatura dei dati del codec per adattare senza problemi l’integrità della connessione in qualsiasi momento.

Gli utenti possono attivare la modalità audio ad alta risoluzione tramite l’app Smart Control di Sennheiser, così gli auricolari Momentum True Wireless 3 sono indicati per usufruire di tutti i servizi di streaming musicale più diffusi e i loro livelli di abbonamento di massima qualità.

La modalità multipoint e l’alta risoluzione sono disponibili aggiornando Momentum True Wireless 3 con l’ultimo firmware (release 2.10.19 o superiore) e l’app Smart Control (App Store, Google Play con release 4.1.5 o superiore). La release contiene anche numerose ottimizzazioni e miglioramenti per le funzioni di controllo Bluetooth e touch. Tutti gli aggiornamenti sono gratuiti. In Italia il marchio Sennheiser è distribuito da Exhibo.

Sennheiser Momentum True Wireless 3, prezzo e disponibilità

Il prezzo di listino di Sennheiser Momentum True Wireless 3 è di 249,99 euro: nel momento in cui scriviamo sono proposte in sconto nel negozio ufficiale del marchio su Amazon.

Tutti gli articoli che parlano di Sennheiser sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.