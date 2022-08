Sennheiser RS 120-W, le cuffie per la TV con Bluetooth LE

L’ultima versione delle cuffie TV RS 120-W di Sennheiser sfruttano la trasmissione LE Audio Bluetooth per una riproduzione digitale di alta qualità. Il design migliorato presenta anche controlli più intuitivi per un’interazione semplice e senza sforzo e tre nuove modalità audio per personalizzare l’esperienza di ascolto, compresa una modalità per la musica.

A seconda del tipo di intrattenimento preferito, gli utenti possono scegliere tra le modalità audio “Parlato”, “Musica” e “Neutro” per adattare lo scenario sonoro alle proprie esigenze. Per assicurare audio dettagliato, equilibrato e privo di distorsioni, le cuffie Sennheiser RS 120-W utilizzano il sofisticato audio LE che consente lo streaming audio tramite Bluetooth Low Energy.

L’audio LE include un nuovo codec audio LC3 di alta qualità. Questa tecnologia non solo convince gli ascoltatori grazie alla trasmissione di un audio cristallino, ma offre anche una latenza molto bassa, ideale per la visione di trasmissioni televisive.

Allo stesso tempo, il design migliorato delle RS 120-W rende i controlli ancora più intuitivi. Ad esempio, gli utenti possono ora regolare il volume indipendentemente dal televisore utilizzando il controllo sul padiglione auricolare delle cuffie. Il comodo design on-ear, con padiglioni leggeri e una morbida fascia per la testa, contribuisce al comfort delle RS 120-W per tutto il giorno, rendendole ideali per periodi prolungati di visione della TV.

Con una durata della batteria fino a 20 ore e la connessione wireless dal raggio di 60 metri, le cuffie RS 120-W di Sennheiser possono accompagnare l’utente in sessioni di intrattenimento praticamente illimitate. Il trasmettitore in dotazione funge da stazione di ricarica e da centro di trasmissione in un’unica soluzione. La nuova funzione “Broadcast Mode” permette di abbinare il trasmettitore a più set di cuffie, così l’audio può essere goduto da più persone contemporaneamente.

Le cuffie Sennheiser RS 120-W saranno disponibili in Italia e negli altri Paesi EMEA a partire dal 30 agosto al prezzo di 129,90 euro. Negli scorsi giorni il costruttore ha presentato anche le nuove cuffie Momentum 4 con nuovo design e autonomia fino a 60 ore: tutti i dettagli in questo articolo di macitynet.