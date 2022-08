Il supporto Curve Flex di Twelve South porta MacBook alla vostra altezza

In commercio non esistono poi molti supporti in grado di sollevare e posizionare il computer portatile all’altezza degli occhi, ma ora c’è un modello in più realizzato da Twelve South, azienda americana conosciuta in questo ambiente soprattutto per la cura quasi maniacale che ha nella realizzazione degli accessori a misura dei dispositivi Apple.

Si chiama Curve Flex ed è un supporto progettato appositamente per i MacBook Pro e i MacBook Air, tuttavia funziona bene anche con altri computer visto che il portatile poggia su due alette che non sembrano avere una conformazione specifica per il profilo dei MacBook. Lo conferma l’azienda in una riga in fondo alla pagina di acquisto dove scrive che è «compatibile con tutti i laptop larghi almeno 22 centimetri e fino a 3 chili di peso».

Come gli altri accessori che produce questo marchio è costruito in alluminio (un materiale al contempo robusto e leggero, oltre che di aspetto premium) e la sua peculiarità è l’altezza che è in grado di raggiungere: 22,25 pollici ovvero quasi 57 centimetri dal piano di appoggio, il che lo rende perfetto per posizionare il portatile all’altezza degli occhi e lavorarci a lungo senza stancare occhi e cervicale. Allo stesso tempo questa altezza può essere fruttuosa anche nel caso in cui si decide di affiancare la macchina ad un monitor esterno come l’Apple Studio Display da 27 pollici, perché permette di allineare perfettamente i due computer.

Si compone di tre sezioni, ampiamente aperte per lasciar respirare la macchina ma altrettanto solide per mantenere il computer all’altezza desiderata e inclinarlo di 45 gradi a seconda dell’angolo di digitazione desiderato. Un supporto come questo può far comodo anche per le riunioni virtuali perché mette la videocamera integrata nel MacBook al livello del volto, offrendo quindi un’immagine più bella rispetto alla ripresa dal basso verso l’alto.

Con un peso di 680 grammi e un sistema di ripiegamento che permette di richiuderlo fin quasi ad appiattirlo (in questa posizione occupa un volume di 27,4 x 22,4 x 3 centimetri), è un supporto altamente portatile e quindi utilizzabile ovunque ci sia una superficie piana: a tale scopo l’azienda include nell’acquisto una custodia da viaggio in neoprene. In finitura bianca oppure nera, per il momento si compra soltanto sul sito ufficiale per 79,99 dollari. Altri prodotti Twelve South li trovate su Amazon.