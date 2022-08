Sennheiser Momentum 4 suonano per 60 ore

Era dal 2019 che non venivano aggiornate, ma con questa quarta versione il cambiamento è notevole: le nuove cuffie Sennheiser Momentum 4 infatti suonano per 60 ore consecutive, un bel salto in avanti in termini di autonomia, e con un prezzo perfino più basso di 50 dollari rispetto a quello delle Momentum 3 al lancio sul mercato.

La riprogettazione comincia innanzitutto dal design: il look retro, ottenuto con un mix di metallo e pelle con cavi a vista delle precedenti versioni è stato infatti sostituito da una struttura esteticamente più semplice in plastica, con un aspetto finale quindi che appare meno premium, ma che viene tuttavia compensato dal migliore comfort promesso dal costruttore.

La nuova cerniera si regola facilmente e non esercita troppa pressione sulla testa inoltre i padiglioni ora ruotano anche in piano, quindi l’ingombro delle cuffie diminuisce quando vengono riposte e durante gli spostamenti. Un altro evidente cambiamento è nei controlli, visto che la maggior parte dei pulsanti fisici ora sono stati sostituiti da un pannello touch integrato nel padiglione destro.

Per quanto riguarda invece le tecnologie hardware, Sennheiser ha optato per un «sistema acustico ispirato agli audiofili» che si basa su trasduttori da 42 millimetri, una configurazione studiata per offrire «dinamica brillante, chiarezza e musicalità». Per regolare ulteriormente il suono è inoltre presente un equalizzatore, i preset e una nuova funzione di personalizzazione audio che tiene conto delle preferenze dell’utente.

Ovviamente stiamo parlando di cuffie di fascia alta, quindi la cancellazione attiva del rumore (ANC) è presente. Ad accompagnarla c’è una tecnologia adattiva che promette di mantenere inalterata la qualità del suono negli ambienti più rumorosi, e c’è pure la modalità trasparenza per bypassare l’insonorizzazione quando si vuole ascoltare il rumore intorno a sé senza togliere le cuffie.

C’è anche una funzione chiamata Sidetone, che permette di regolare la quantità di voce che arriva durante le chiamate e che funziona insieme alla soppressione automatica del vento in modo tale da migliorare la qualità delle comunicazioni.

Ma il punto forte, come dicevamo in apertura, è l’autonomia, promessa di 60 ore continuata con una sola carica e con l’ANC attivato. E’ integrata anche la funzione di ricarica rapida che permette di accumulare energia sufficiente per 6 ore di autonomia con una carica di appena 10 minuti, e per risparmiare batteria c’è lo spegnimento automatico quando si lasciano incustodite e la riaccensione automatizzata nel momento in cui vengono riprese in mano.

Per le nuove cuffie Sennheiser Momentum 4 sono partiti i preordini: le prime spedizioni saranno in viaggio a fine mese. Il prezzo come accennato è stato ridotto di 50 dollari, quindi costano 349,95 dollari, in Italia 349,90 euro.

Di recente Sennheiser ha annunciato gli auricolari Momentum True Wireless 3. Tutte le novità dell’azienda sono raccolte in questa sezione di macitynet.