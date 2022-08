Serie Doogee S89, i telefoni rugged con batteria da 12.000 mAh e luci RGB

Il telefono Nothing è recentemente apparso tra le notizie per il suo insolito design. E starebbe già ispirando altri marchi. Ad ogni modo Doogee prevede di lanciare la versatile serie S89, che si compone di un paio di telefoni rugged con luce RGB sul retro. Ma questa non è l’unica cosa che rende unica la serie: dentro c’è anche una enorme batteria da 12.000 mAh.

Il Nothing Phone pubblicizza i suoi effetti di luce come “Glyph”, mentre Doogee li etichetta come “Breathing Light” e il suo effetto è più realistico rispetto a quello del telefono Nothing. Gli utenti possono personalizzarne i colori e assegnarli a diverse funzioni. Doogee dice che si possono controllare anche altri parametri come il tipo e la velocità della luce e selezionare la serie di colori della sequenza.

Ora, se tutto questo vi sembra una sorta di déjà vu, è perché la serie S89 si basa sull’eredità di quella precedente, la serie Doogee S88, che monta pure una grande batteria da 10.000 mAh e la luce RGB. Per la nuova serie, Doogee dice di aver trovato il modo per mettere una batteria da 12.000 mAh dentro la scocca da 19,4 millimetri, e ciò è particolarmente impressionante se consideriamo le dimensioni della batteria e il peso del telefono, che sfiora i 400 grammi.

Ma soprattutto quando si parla di batteria grande, questo è bello finché non ci si rende conto che poi bisogna caricarla. Per fortuna la tecnologia di ricarica rapida di Doogee è all’altezza della situazione: nella confezione dell’S89 Pro l’azienda include un caricatore da 65 Watt (tra l’altro è il primo telefono ad essere venduto con un alimentatore così potente) che permette di portare la batteria da 0% al 100% in circa due ore. L’S89 invece ne ha uno da 33 Watt.

Per quanto riguarda le fotocamere, la serie S89 sul retro ne monta tre. Quelle dell’S89 Pro sono da 64 MP + 20 MP + 8 MP, mentre l’S89 si compone di un trio da 48 MP + 20 MP + 8 MP. Le fotocamere principali di entrambi i dispositivi sono ottimizzate per ottenere il meglio da ogni scatto, mentre entrambi i sensori da 20 MP sono progettati per la visione notturna; infine, i sensori da 8 MP sono pensati per gli scatti ultra-grandangolari. Sony ha costruito tutti i sensori utilizzati sulle fotocamere posteriori di questa serie.

Sotto il cofano, la serie S89 si affida al MediaTek Helio P90 per gestirne le prestazioni. L’S89 Pro lo accompagna con 8 GB di RAM + 256 GB di capacità, mentre la capacità dell’S89 si ferma a 128 GB (la RAM invece è sempre da 8 GB).

Inutile dire che la serie S89 è impermeabile e resistente alla polvere (IP68 e IP69K), ed è anche certificata MIL-STD-810H, il che la rende a prova di caduta. Inoltre viene fornita anche con modulo NFC, sistema operativo Android 12, ricarica inversa, pulsante personalizzabile e molto altro ancora.

Prezzi, disponibilità e omaggi

La data di lancio della serie S89 è fissata al 22 agosto sia su AliExpress che su Doogeemall. Tra il 22 e il 26 agosto ci saranno forti sconti su AliExpress: ad esempio il prezzo dell’S89 Pro passerà da $ 459,98 dollari a 229,99 dollari ; l’S89 invece viene scontato del 50%, passando da 399,98 dollari a $ 199,99 dollari.

Doogee metterà a disposizione per un periodo di tempo limitato anche un coupon da 10 dollari per ulteriori sconti. Questo coupon sarà disponibile solo per i primi acquirenti, quindi prima si porterà a termine un ordine, più basso sarà il prezzo finale.

C’è anche un modo per tentare la fortuna e vincere uno di questi telefoni. Doogee ne mette in palio due: per saperne di più sulle regole della promozione e sui premi, cliccate qui.