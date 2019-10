Serve iPhone da 512 GB? iPhone XS e iPhone XS Max (quasi) al prezzo di un iPhone 11 Pro da 64 GB

iPhone XS in forte sconto su Amazon e rapporto prezzo qualità a questo punto largamente competitivo con iPhone 11 Pro, specialmente se cercate la massima capacità

A fornire lo spunto per l’acquisto di un iPhone di precedente generazione (ma sempre molto attuale nelle specifiche) è il ribasso del 22% sui modelli da 512 Gb sia di iPhone XS che di iPhone XS Max. Il primo in versione color oro costa solo 1254,99 euro, il secondo scende a 1319,99 euro.

Ricordiamo che iPhone XS e iPhone XS Max perdono il confronto con iPhone 11 Pro specialmente nel settore della fotocamera priva di modalità notte e di lente grandangolare. In tutto il resto, come vi spieghiamo nella nostra approfondita recensione dell’ultimo iPhone, sono assolutamente paragonabili. In realtà anche dal punto di vista della fotografia iPhone XS è ancora perfettamente in grado di competere ad alto livello, come possibile verificare dai tantissimi confronti che si trovano in rete.

Avere 512 Gb di memoria assicura a questo dispositivo un vantaggio importante: non dovrete in alcun modo preoccuparvi di avere poco spazio per le fotografie e ne avrete anche in abbondanza per video in 4K (ovviamente a patto che non vi lanciate in kolossal stile Hollywood in fatto di lunghezza). Se si vuole fare un confronto con un iPhone 11 Pro da 512 GB costa 1589 euro. iPhone 11 Pro Max arriva a 1689 euro. In pratica grazie allo sconto Amazon, comprate iPhone XS da 512 Gb a poco più del prezzo di un iPhone 11 Pro o Pro Max da 64 GB.

