Set cacciaviti magnetici Xiaomi 63 in 1 a 17 euro

Gli amanti del fai da te non potranno lasciarsi sfuggire questa impressionante offerta da Xiaomi: il kit di cacciaviti magnetici a circa 17 euro, per 62 punte in alluminio.

Si tratta di un set che risolve praticamente quei problemi quotidiani che tutti, prima o poi, ci troviamo ad affrontare in casa: la ricerca del giusto cacciavite. Al giorno d’oggi, mettere mano su un qualsiasi macchinario per ripararlo è impresa assai ardua, spesso proprio perché le viti da svitare sono di diverse tipologie. Dai torx ai triwing: trovare il cacciavite giusto può essere una vera e propria impresa.

Fortunatamente, il kit messo a disposizione da Xiaomi li contiene praticamente tutti, in un box che pesa appena 310 grammi. Si tratta di 62 punte, più il corpo centrale che permette di ospitarle. Ciascuna punta è magnetica, quindi alloggia senza alcun problema, facilmente sostituibili. Sono fatte in lega di alluminio, quindi resistenti e longeve nel tempo, così da poter svitare anche le viti più dure, senza la minima difficoltà.

Nel complesso, il box contiene dai cacciaviti più comuni, come quelli a taglio e a croce, a quelli più specifici: triwing, torx, punte esagonali, triangolari, e altre ancora, per un totale di 13 differenti tipologie di punte.

Il kit 63 in 1 costa appena 17 euro in offerta speciale, ed è quello che vi consigliamo di acquistare per avere un kit completo. Se volete risparmiare qualche ero, però, sulla stessa pagina è possibile acquistare anche il kit con sole 25 punte.

