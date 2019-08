Sicurezza smart: il sensore per porte e finestre Tuya in sconto a 12,99 euro

Se siete alla ricerca di accessori per migliorare la sicurezza domestica, ecco un accessorio davvero interessante che potrebbe fare al caso vostro. Il sensore per porte e finestre Tuya in sconto su eBay a 12,99 euro.

Dopo averli installati, è sufficiente attivarli dall’applicazione per essere certi di ricevere notifiche push ogni qual volta la porta, o la finestra, vengono aperte e chiuse. Come praticamente tutti gli accessori della linea Tuya, anche questo dispositivo è compatibile con gli assistenti vocali Alexa e Google.

In questo modo sarà possibile abilitare i sensori, o disattivarli, semplicemente tramite comando vocale, anche all’interno dell’app Google Home o Amazon Alexa.

Peraltro, caratteristica di non poco conto, la periferica è compatibile con la piattaforma IFTTT. Questo vuol dire poter creare delle automazioni in casa, ed accendere/spegnere il dispositivo al verificarsi di determinate condizioni, o avviare altri dispositivi smart quando viene rilevata l’apertura o la chiusura della porta su cui è installato il sensore.

L’app da scaricare per il corretto funzionamento e il primo setup è “Smart Life”, gratis su GooglePlay e App Store. All’interno dell’app, peraltro, è possibile visionare uno storico di tutte le volte che il sensore registra apertura o chiusura di una porta o finestra.

Il sensore richieste 3 pile AAA per il funzionamento, non incluse in confezione, che assicureranno uno standby di 6-10 mesi. Il sensore è grande 95 x 39 x 20mm con un peso di 59 grammi.

Costa 12,99 euro e si acquista su eBay direttamente a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.