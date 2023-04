Entro il 2025 Apple sfrutterà solo cobalto da riciclo per le batterie

Apple ha annunciato un’importante accelerazione nel suo programma che mira all’utilizzo di materiali riciclati in tutti i suoi prodotti.

L’azienda si è data – tra le altre cose – l’obiettivo di usare più materiali riciclati possibili, e enro il 2025 prevede di usare il 100% di cobalto riciclato certificato per le batterie di tutti i prodotti (iPhone, iPad, MacBook, ecc.). Inoltre, dal 2025, anche i magneti presenti nei dispositivi Apple sfrutteranno elementi di terre rare riciclati, e tutti i circuiti stampati progettati da Cupertino useranno il 100% di stagno riciclato nelle saldature delle schede logiche, così come al 100% riciclato sarà l’oro per le placcature delle schede logiche.

Nel 2022 Apple aveva riferito di notevoli progressi sull’aumento di materiali riciclati nei propri prodotti, sfruttando per la prima volta l’oro riciclato certificato e più che raddoppiando l’uso di tungsteno, terre rare e cobalto riciclati.

Apple riferisce che ora due terzi dell’alluminio, tre quarti di materiali da terre rare e oltre il 95% del tungsteno nei prodotti Apple arriva al 100% da materiali riciclati. Questi progressi fanno si che diventi sempre più concreto l’obiettivo che si è dato l’azienda di arrivare un giorno a realizzare qualsiasi prodotto esclusivamente da prodotti riciclati e di recupero.

Apple ha in precedenza riferito di puntare punta alla neutralità di carbonio per il 2030, “una sfida immensa” secondo il CEO Tim Cook.

Recuperare più materiali da utilizzare nei nuovi prodotti contribuisce a ridurre le estrazioni. Da una sola tonnellata di componenti di iPhone smontati dai robot di riciclo Apple, le aziende che si occupano di riciclo possono recuperare la quantità di oro e rame che tipicamente estrarrebbero da 2000 tonnellate di roccia.

Dal 45% di terre rare riciclate certificate che Apple dichiarava di usare nel 2021, si è passati al 73% nel 2022. Oltre a questi materiali l’azienda ha compiuto significativi passi avanti verso l’obiettivo di eliminare la plastica dagli imballaggi, ora usata solo nel 4% dei packaging.