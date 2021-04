Con Siri si risponde alle chiamate dalle cuffie con iOS 14.5

E’ ormai ufficiale che la prossima versione di iOS 14.5 arriverà la prossima settimana per tutti i dispositivi Apple compatibili, con la versione Release Candidate (RC) rilasciata nella giornata di ieri agli sviluppatori e agli utenti della beta pubblica: sebbene le versioni beta abbiano già introdotto diverse nuove funzionalità, la versione finale di iOS 14.5 abiliterà anche una nuova opzione per rispondere alle chiamate utilizzando Siri quando si indossano le cuffie.

La novità si trova già nelle impostazioni di Siri in iOS 14.5 RC, dove gli utenti possono rispondere alle chiamate utilizzando l’assistente vocale senza dover premere nulla, naturalmente quando si utilizzano le cuffie. L’opzione fa parte della funzione Annuncia chiamate con Siri, che consente agli utenti di ascoltare il nome di chi sta chiamando quando si usano le cuffie oppure gli auricolari.

Tuttavia, oltre a dire il nome del chiamante, Siri ora comprende anche i comandi per rispondere alla chiamata, proprio come era già possibile con i messaggi di testo, come segnala 9to5Mac. Peraltro, non è necessario dire «Ehi Siri», ma si dovrà solo dire «Rispondi» o «Rifiuta».

Chiedi a Siri di leggere i messaggi in arrivo e annunciare le telefonate. Rispondi o rispondi semplicemente parlando con Siri. Per utilizzare Annuncia messaggi e telefonate con Siri, attiva Consenti Siri se bloccato in Impostazioni

La nuova opzione si trova all’interno del menu Impostazioni> Telefono> Annuncia chiamate. iOS 14.5 in versione finale sarà disponibile al pubblico all’inizio della prossima settimana. Tutto quello che c’è da sapere sul prossimo importante aggiornamento iOS 14.5 è riassunto qui.

Ricordiamo che nelle scorse ore Apple ha annunciato i nuovi iMac 24 pollici con processore M1, iPad Pro 2021 M1, AirTag e altro ancora. Trovate tutti gli annunci e le novità presentate da Apple nell’evento Spring Loaded del 20 aprile riassunti in questo articolo.