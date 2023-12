Tre siti per adulti sottoposti alle regole UE dei big social

L’Unione Europea afferma che tre siti per adulti sono ora soggetti a regole più rigorose ai sensi del Digital Services Act: Pornhub, Stripchat e XVideos sono state designate come “piattaforme online molto grandi” siglate VLOP, dopo aver determinato che ognuno di essi ha in media oltre 45 milioni di utenti mensili in UE. Pertanto, i tre siti sono soggetti alle stesse rigide regole di Facebook, Instagram, X e TikTok.

La Commissione Europea afferma che queste piattaforme hanno tempo fino al 17 febbraio per conformarsi ai requisiti generali del DSA. Questi includono rendere facile per gli utenti segnalare contenuti illegali, dare priorità alle segnalazioni da “segnalatori fidati”, fornire un mezzo di appello per le decisioni di moderazione dei contenuti, pubblicare un rapporto annuale di trasparenza che dettaglia i processi di moderazione dei contenuti e rafforzare i loro sistemi per “garantire un alto livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori”.

I siti per adulti hanno anche quattro mesi di tempo per conformarsi ad obblighi UE aggiuntivi. Ad esempio, devono adottare misure di mitigazione per prevenire la diffusione di contenuti illegali. Questo, secondo la Commissione, include “materiale di abuso sessuale su minori e contenuti che violano i diritti fondamentali, come il diritto alla dignità umana e alla vita privata nel caso di condivisione non consensuale di materiale intimo online o pornografia deepfake”.

I tre siti dovranno, inoltre, offrire ai ricercatori dati pubblicamente disponibili e essere sottoposti a un audit esterno indipendente annuale. La Commissione afferma che queste misure “daranno potere e proteggeranno gli utenti online, inclusi i minori, e valuteranno adeguatamente e mitigheranno eventuali rischi sistemici derivanti dai loro servizi”.

Quando è stato chiesto un commento, Pornhub ha indirizzato Engadget a una dichiarazione in cui sostiene che “Al 31 luglio 2023, Pornhub ha 33 milioni di destinatari medi mensili del servizio nell’Unione Europea, calcolato come media nel corso degli ultimi sei mesi”. Pertanto, Pornhub contesta l’affermazione dell’UE che abbia più di 45 milioni di utenti mensili.

La Commissione, che ha designato i suoi primi 19 Very Large Online Platforms e motori di ricerca ai sensi del DSA ad aprile, sta già chiedendo conto ad alcuni di questi colossi VLOP. All’inizio di questa settimana, l’UE ha aperto procedure formali di infrazione nei confronti di X per potenziali violazioni del DSA.

Tra le altre cose, gli investigatori stanno esaminando se la piattaforma di proprietà di Elon Musk sta facendo abbastanza per mitigare i rischi per “il dibattito civico e i processi elettorali”. Stanno anche esaminando il “design ingannevole sospetto” di funzionalità come i checkmark a pagamento.

A ottobre, ricordiamo che l’UE ha dichiarato di essere al lavoro per esaminare la gestione di Meta e TikTok del conflitto tra Israele e Hamas ai sensi del DSA.

Lo scorso anno nell’ambito del DSA, Apple è stata costretta a svelare il numero di utenti dell’App Store.