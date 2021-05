Skoda usa la Realtà Aumentata per manutenzione e formazione del personale tecnico

Skoda Auto sta testando un dispositivo di realtà aumentata – un visore HoloLens – per assistere la manutenzione della linea di produzione. Con questo sistema è possibile proiettare manuali, liste di controllo di manutenzione e altri documenti sotto forma di immagini olografiche nel campo visivo dell’utente. Il ispositivo di “AR” consente inoltre di condividere la visione durante le videoconferenze e può essere utilizzato per la formazione del personale.

Il Servizio Tecnico Centrale della Casa automobilistica e Skoda Auto FabLab stanno testando l’uso di tecnologie di Realtà Aumentata nella manutenzione delle linee di produzione come parte di un progetto pilota. Attraverso videochiamate, i tecnici possono usare il visore HoloLens per condividere immagini in tempo reale, file tecnici e altri documenti con i colleghi che non sono sul posto.

Il visore “AR” offre la possibilità di visualizzare manuali, liste di controllo e istruzioni durante manutenzione tecnica.

Una volta scansionato un codice QR sulla rispettiva attrezzatura, i documenti incorporati guidano interattivamente nel lavoro di manutenzione passo dopo passo con foto e video. Questo permette ai tecnici di avere le mani libere in ogni momento. Una volta che un compito è stato completato, il tecnico lo spunta con un movimento della mano nell’ologramma. Secondo il produttore questa tecnologia riduce la probabilità di commettere un errore e permette di effettuare gli intervalli di manutenzione su una base più flessibile, accelerando il processo di manutenzione. Qualsiasi servizio rimanente viene registrato sul sistema interno tramite la connessione Wi-Fi. HoloLens semplifica il lavoro di riparazione, poiché, grazie alle istruzioni video, non è più necessario fare riferimento a manuali tecnici ingombranti. La strumentazione HoloLens è composta da occhiali veri e propri, che rendono visibili gli ologrammi, e da una telecamera-proiettore.

Le lenti consentono un’eccellente visione periferica, con display virtuali che completano l’ambiente reale. Il visore può essere sollevato in qualsiasi momento per uscire dalla “realtà mista”.

