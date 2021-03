Skype ora offre funzioni per la riduzione attiva del rumore

L’ultima versione di Skype per Mac e PC offre una funzionelità per la riduzione attiva del rumore ambientale. La nuova funzione verrà implementata gradualmente durante nelle prossime ore e, alcuni utenti potrebbero dovere attendere prima di poterla effettivamente richiamare.

La nuova funzione è richiamabile dalle impostazioni Audio e Video, dove è possiible selezionare tre livelli di riduzione del rumore ambientale. Skype sfrutta un’opzione per soppressione del rumore già in precedenza disponibile nella versione Windows di Microsoft Teams. La funzione in questione è utile per eliminare bassi livelli di rumore di fondo persistente, ad esempio il rumore di un ventilatore o un climatizzatore.

Per “rumore ambientale” Microsoft intende tutto ciò che può interferire in modo permanente con una conversazione – un suono regolare e costante come, ad sempio la digitazione sulla tastiera – o rumori improvisi (un cane che abbaia, macchine che passano, urla di bambini, ecc.).

Lo sviluppatore riferisce di fare affidamento a tecniche di machine learning per riconoscere automaticamente questi rumori e neutralizzarli: 760 ore di conversazioni in un ambiente differenti – in più di 10 lingue con voci maschili e femminili – sono state confrontate con 150 ore di conversazioni con interferenze sonore. È stato inoltre necessario garantire che le intonazioni vocali fossero preservate e le prove sono state eseguite in 3.000 stanze differneti e altre 115.000 ambienti da ufficio o domestici simulati digitalmente.

La versione web di Skype non offre questa funzionalità e lo sviluppatore non specifica quali Mac sono compatibili con lariduzione del rumore. Microsoft riferisce ancora di stare lavorando per integrare la funzione anche sull’app per smartphone.

La nuova versione di Skype può essere scaricata a partire da questa pagina del sito Skype.