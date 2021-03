Logitech presenta mouse e tastiera Ergo per ergonomia e comfort

Logitech presenta due nuovi prodotti della linea Ergo, la Tastiera Ergo Wireless Split K860 e il Mouse Ergo M575 Wireless Trackball, indicati per utenti alla ricerca di comfort e di prodotti ergonomici che si adattino alla forma di mano e polso.

Tastiera Ergo Wireless Split K860

Logitech Ergo Wireless Split K860 è una tastiera ergonomica avanzata che offre una esperienza di digitazione naturale per lavorare in modo più produttivo. Offrendo un maggiore supporto per il polso e necessitando di un minore coinvolgimento muscolare, Ergo K860 assicura una postura di digitazione più rilassata per consentire agli utenti di lavorare comodamente.

Il poggiapolsi curvo con imbottitura a cuscino posiziona gli avambracci appena sopra la tastiera, offrendo il 54% di supporto in più per il polso e riducendone la flessione del 25%. La tastiera consente di mantenere i polsi in una postura naturale, sia da seduti che in piedi. La tastiera ERGO K860 è certificata da United States Ergonomics ed è stata testata e valutata per 10 milioni di battute.

Con la nuova tastiera curva Logitech è possibile digitare con naturalezza grazie al sistema di tasti Perfect Stroke di Logitech, progettato per garantire comfort, precisione e fluidità.

Grazie all’installazione guidata online che include anche suggerimenti per rendere più ergonomica la propria postazione di lavoro, Ergo K860 è facile e veloce da configurare sia su Mac che PC: funziona anche con iPad, Android, Chrome OS e Linux. La nuova tastiera può essere collegata tramite Bluetooth Low Energy oppure tramite il dongle USB incluso nella confezione.

Abbinando la nuova tastiera Ergo K860 ai mouse abilitati per Logitech Flow, come ad esempio il Mouse Ergonomico Avanzato MX Vertical di Logitech, è possibile spostare file e cartelle da un computer all’altro e digitare su più dispositivi quando si utilizza il software Logitech Options. Il controllo di più computer con un’unica tastiera e un unico mouse può migliorare il proprio lavoro, evitando lo sforzo causato da movimenti fisici non necessari. Il prezzo consigliato è di 119 euro con disponibilità a partire dal 5 marzo, anche da questa pagina di Amazon.

Mouse Logitech Ergo M575 Wireless Trackball

Il Mouse Logitech Ergo M575 Wireless Trackball è un mouse trackball wireless che funziona tramite il solo movimento del pollice, progettato per massimizzare il comfort e risparmiare spazio. Senza la necessità di muovere il braccio per il controllo del cursore, la mano e l’avambraccio rimangono rilassati durante le ore di utilizzo. Con il suo elegante design ergonomico, disponibile nei colori grafite e bianco sporco, Ergo M575 è stato progettato e sviluppato per adattarsi in modo ergonomico a ogni forma della mano e tipologia di scrivania.

Ergo M575 può essere utilizzato ovunque ci si trovi a lavorare senza alcun movimento del braccio poiché il mouse trackball mantiene la mano in una posizione naturale per un comfort duraturo. Il suo preciso tracciamento può essere regolato tramite il software Logitech Options.

Il mouse può facilmente essere connesso ai dispositivi tramite il ricevitore USB incluso oppure tramite Bluetooth Low Energy su Mac, iPad e PC. Nella confezione è inclusa una batteria AA che dura fino a 24 mesi quando si utilizza il mouse con ricevitore wireless. Ergo M575 è semplice e facile da utilizzare ed è dotato di tutte le caratteristiche necessarie per assicurare ore di produttività e comfort.

Il Mouse Ergo M575 Wireless Trackball, già disponibile al prezzo consigliato di 49,99 euro anche leggermente in sconto su Amazon, è stato progettato per la sostenibilità. Alcune delle parti in plastica sono realizzate con plastica riciclata certificata post-consumer (PCR) – 50% per il colore grafite e 21% per il bianco sporco.

Logitech è impegnata a progettare prodotti per la sostenibilità e innovare per dare una seconda vita all’elettronica di consumo alla fine del suo ciclo di vita. Entro la fine del 2021, metà della linea Creativity & Productivity di mouse e tastiere includerà una percentuale di plastica PCR, inoltre il costruttore utilizzerà plastica riciclata anche in nuovi prodotti. Infine, anche l’imballaggio di carta del Mouse Ergo M575 Wireless Trackball proviene da foreste certificate FSC, riflettendo l’impegno di Logitech a sostenere la gestione responsabile delle foreste del mondo.

