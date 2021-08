Smart working e connessione ad internet: i vantaggi della tecnologia FWA

Lo smart working ha ormai preso sempre più piede nel nostro Paese e negli ultimi due anni coloro che lavorano da casa sono aumentati in modo esponenziale. Se inizialmente si è trattata di una vera e propria necessità, in quanto durante il lockdown non esistevano alternative se non mettere i dipendenti in cassa integrazione, con il passare del tempo lo smart working si è rivelato un’opzione alquanto vantaggiosa. È per questo che molte aziende hanno scelto di proseguire su questa strada e gli stessi dipendenti, nella maggior parte dei casi, hanno colto con entusiasmo tale opportunità.

Per chi lavora in modo agile da casa l’unico problema è quello di trovare una connessione ad internet che sia stabile e che non abbia dei costi esagerati. È per questo motivo che accanto alle soluzioni tradizionali si è fatta strada sempre di più la tecnologia FWA, in grado di offrire numerosi vantaggi anche a chi lavora in smart working.

Tecnologia FWA: cos’è e come funziona

Quando si parla di tecnologia FWA si fa riferimento ad un particolare tipo di connessione ad internet che non ha nulla a che vedere né con la classica ADSL né con la fibra ottica. Il segnale infatti, anziché viaggiare attraverso la linea telefonica tradizionale viene trasmesso mediante le onde radio e questo comporta una serie di vantaggi non indifferenti.

Oggi il principale operatore che propone offerte internet a casa anche con tecnologia FWA è EOLO, che non a caso ha registrato un record di richieste negli ultimi 2 anni, proprio perché sono sempre di più anche gli smart workers che vogliono una connessione internet ad onde radio nella propria abitazione.

Connessione internet FWA: i vantaggi per chi lavora da casa

Per chi lavora da casa, avere una connessione internet basata sulla tecnologia FWA è senza dubbio vantaggioso per varie ragioni. Vediamole brevemente insieme.

Banda ultra larga anche nelle zone non coperte da ADSL o fibra

Il primo grande vantaggio della connessione ad onde radio è che riesce a portare la banda ultra larga praticamente ovunque: anche in quei piccoli comuni italiani che non sono ancora raggiunti da un’ADSL di qualità e tanto meno dalla fibra ottica. Molti di coloro che lavorano in smart working hanno scelto di trasferirsi nella casa di campagna o comunque andare al di fuori della grande città. È dunque comprensibile che sia per loro vantaggioso optare per una connessione FWA.

Connessione indipendente dalla linea telefonica

Le connessioni ad internet tradizionali viaggiano attraverso la linea telefonica e sono dipendenti dalla rete di distribuzione Telecom, anche se l’operatore che fornisce il servizio è differente. Questo comporta spesso dei notevoli disagi, specialmente nelle grandi città, perché la banda minima garantita è spesso troppo bassa e nelle ore di punta la velocità della connessione si abbassa in modo significativo. Può anche capitare che internet si blocchi del tutto, perché in troppi cercano di accedere attraverso la stessa centralina. Con la tecnologia FWA ciò non accade, perché il segnale viaggia mediante le onde radio e la banda minima che viene garantita da EOLO è sempre elevata.