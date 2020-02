Smartphone Huawei e Honor in sconto per poche ore, si parte da appena 80 euro

Se siete in procinto di cambiare smartphone e siete orientati per uno Honor o Huawei, brand ormai noto per il loro rapporto qualità prezzo, allora fareste bene a dare uno sguardo a questa pagina.

Tanti gli smartphone in sconto, tra cui Honor 20 Lite. Si tratta di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo, a cui non manca davvero nulla. HONOR 20 Lite accontenterà certamente anche gli amanti dei camera phone, grazie ad una fotocamera posteriore a tre obiettivi, con un sensore frontale selfie da 32MP.

In particolare, gode di una fotocamera primaria da 24 MP, con un obiettivo ultra-grandangolare da 120°. Non manca la modalità Notturna Super Definita, mentre l’algoritmo AI è in grado di riconoscere fino a 22 oggetti in oltre 500 scenari, offrendo livelli fotografici professionali.

E’ alimentato da un processore Kirin 719, con 4GB di RAM a supporto e 128 GB di memoria integrata. A livello software su basa su sistema operativo EMUI 9.0, ottimizzata dall’ultimo sistema operativo Android 9.

Tra le caratteristiche software, Honor 20 Lite offre HiVision, grazie al quale il terminale diventerà anche il vostro assistente personale, dotato di intelligenza artificiale e in grado di svolgere un’ampia gamma di compiti, come fornire un conteggio delle calorie delle pietanze o identificare e darvi informazioni su migliaia delle più famose attrazioni turistiche.

Si acquista da qui a 185,39 euro.

Altro smartphone dall’ottimo rapporto qualità prezzo, sempre in sconto, è Honor 9X.Si tratta di un terminale alimentato da Chipset Kirin 710F da 12 nm, con display FullView da 6.59 pollici, risoluzione di 2340 x 1080. Propone anche un doppio pannello curvo 3D con telaio di 8,8 mm di spessore, jack per cuffie da 3,5 mm, con USB-C sul fondo.

In questo caso la fotocamera principale è da 48MP con apertura F/1.8 e sensore principale CMOS da 1/2 pollici, Light Fusion 4-in-1 (pixel effettivi 1.6μm), AIS Super Night Mode, Stabilizzazione AI Video, affiancata da una fotocamera super grandangolare da 8MP con apertura F/2.4, e ultra grandangolare da 120°, con supporto alla correzione della distorsione.

Ancora, una fotocamera con assistente di profondità da 2MP e Apertura F/2.4 per l’effetto Bokeh, mentre la Selfie Camera è a scomparsa, quindi Pop-up, da 16MP. Batteria da 4,000 mAh ad alimentare il terminale e una memoria ROM di 128GB che può essere espansa a 640GB con una scheda microSD da 512GB.

Si acquista a 241,01 euro direttamente da qui.

Ancora, tra gli smartphone scontati Honor 7s, un entry level che non rinuncia al design e allo stile moderno, proponendo un display Full View per tutti. Adatto a chi non ama i “padelloni” di oggi, propone un’ottima maneggevolezza, con un display da 5,45 pollici, con aspect ratio 18:9, e risoluzione 720p. Tra le altre caratteristiche presente la funzione “Loud Voice Call”, per nitidezza della voce e chiarezza di ricezione in ogni ambiente e in qualsiasi condizione, e una gestione smart della batteria.

In questo caso bastano 83,42 euro per portarselo a casa.

A questo indirizzo, invece, tutti i terminali Huawei e Honor scontati per poche ore.

Offerte valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.