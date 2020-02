Disponibile watchOS 5.3.5 e watchOS 6.1.3

Apple ha rilasciato due aggiornamenti per watchOS: il primo è watchOS 5.3.5 per i modelli di smartwatch più vecchi e l’altro watchOS 6.1.3 per gli smartwatch più recenti.

Apple spiega che questo aggiornamento risolve un bug con la segnalazione del battito cardiaco irregolare, un inconvenente che riguarda solo gli utenti islandesi. L’update include inoltre non meglio precisati miglioramenti e correzioni di errori

In dettaglio, Apple spiega: "L'aggiornamento include miglioramenti e correzioni di errori. Risolve un problema per cui le notifiche del ritmo cardiaco irregolare non funzionavano correttamente per i proprietari di Apple Watch in Islanda.

Come scaricare watchOS 5.3.5 e watchOS 6.1.3



È possibile eseguire l’aggiornamento di Apple Watch di watchOS usando l’iPhone. Prima di iniziare bisogna eseguire l’aggiornamento dell’iPhone alla versione più recente di iOS, assicurarsi che l’Apple Watch sia collocato sul caricabatteria e che abbia almeno il 50% di carica, connettere l’iPhone alla rete Wi-Fi, tenere l’iPhone vicino all’Apple Watch per assicurarsi che si trovino nel raggio di copertura.

A questo punto bisogna tenere l’Apple Watch sul caricabatterie fino al completamento dell’aggiornamento, sul proprio iPhone aprire l’app Watch, poi toccare il pannello Apple Watch, toccare Generali > Aggiornamento software.

L’aggiornamento viene scaricato. Se viene richiesto il codice dell’iPhone o dell’Apple Watch, bisogna inserirlo. Basta a questo punto attendere la visualizzazione della rotellina di avanzamento sull’Apple Watch. Il completamento dell’aggiornamento potrebbe richiedere da diversi minuti a un’ora.