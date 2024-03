Smartwatch Xiaomi GT3 Pro, stile e metallo a meno di 30 €

Ormai il mercato è saturo di smartphone, perciò le possibilità di scelta sono pressoché infinite: se ne volete uno elegante ma allo stesso tempo robusto e con le ultime tecnologie Smart, allora approfittate dell’offerta attualmente in corso sullo Xiaomi GT3 Pro, un modello moderno e performante ora a meno di 30 Euro.

Questo smartwatch ha una cassa da 46 mm costruita interamente in metallo e in fase di acquisto c’è la possibilità di scegliere tra diversi modelli di cinturini costruiti in silicone (più adatti per l’attività sportiva), in pelle oppure in acciaio, adattandolo così al polso in base all’uso principale che se ne intende fare.

Perché si presta davvero ovunque: dall’accompagnamento delle attività giornaliere con monitor per le notifiche, acquisti tramite NFC e chiamate HD dal polso, al monitoraggio della salute attraverso i sensori posizionati sotto la cassa che permettono di minitorare la frequenza cardiaca 24 ore al giorno, oltre alla saturazione, la pressione sanguigna e il riposo notturno.

Fino all’attività sportiva, grazie anche all’impermeabilità di grado IP68 che permette di immergersi in piscina senza rovinarlo.

Chi vuole può anche usarlo per farsi ricordare di fare del movimento se l’orologio si accorge che si sta seduti per troppo tempo, e le donne possono usarlo per tenere traccia del ciclo mestruale.

Lo schermo è di forma circolare e con copertura in vetro zaffiro. È un pannello AMOLED IPS da 1,36 pollici con risoluzione 390 x 390 pixel e è alimentato da una batteria da 260 mAh che promette fino a 30 giorni di autonomia in standby, 7 se si usa normalmente oppure 3 giorni consecutivi per chi lo utilizza in maniera intensiva. E per ricaricarla completamente bastano 2 ore.

Si controlla tramite il touchscreen, e per muoversi agilmente nell’interfaccia ci sono anche una corona e un pulsante. Si interfaccia al telefono tramite Bluetooth 5.0 e l’app FitCloudPro con tutti gli iPhone a partire da iOS 9 oppure con Android a partire dalla versione 5.0.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 39,17 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 24% andando a spendere soltanto 29,46 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.