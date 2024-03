MsgFiler 4 è l’utility per domare lo tsunami di messaggi in Mail

MsgFiler 4 è l’ultima versione di una utility per Mail di macOS. L’applicazione era scomparsa perché dal rilascio di macOS Sonoma Apple non consente di estendere Mail elettronica con plug-in ma si deve passare per MailKit, un framework che è stato predisposto due anni prima (Apple aveva avvisato che i plug-in legacy non sarebbero stati più supportati) ma che richiede la riscrittura completa dei software che prima si interfacciavano con Mail.

MsgFiler aveva rischiato di scomparire e lo sviluppatore spiega che finora non aveva avuto modo di mettere le mani sul codice perché lavora come sviluppatore a tempo pieno per Zoom. La precedente versione dell’utility era nata 14 anni prima, scritta quando Objective-C, Cocoa e Interface Builder erano la norma, e che è stato necessario riscrivere tutto da zero usando tecnologie moderne, quindi Swift e SwiftU, oltre a MailKit.

Con la nuova versione MsgFiler 4 funziona perfettamente con macOS Sonoma, e come prima mette a disposizione vari strumenti per filtrare i messaggi ricevuti.

L’utility è pensata per essere usata dalla tastiera, richiamando varie funzioni con scorciatoie, indicando ad esempio al volo in quale casella inserire un messaggio arrivato, o aprire altre cartelle con modalità più veloci di quanto possibile fare con il solo mouse – trackpad.

Se avete configurato Mail con varie caselle (suddividendo i messaggi in base al mittente, all’argomento, all’oggetto e così via) l’estensione è molto interessante perché permette di risparmiare tempo, effettuare ricerche più velocemente, richiamare azioni e smistare i messaggi con modalità che saranno gradite dagli amanti delle cose in ordine e dell’organizzazione.

Ma anche chi è meno odinato troverà di gradimento versatilità di utilizzo e comandi su misura di MsgFiler 4 per velocizzare la routine della posta elettronica quotidiana.

MsgFiler 4, requisiti, versioni e prezzi

Per usare l’utility il requisito minimo è macOS 13.3 Ventura o versioni seguenti: MsgFiler 4 “pesa” 7,4MB e si scarica da questa pagina di Mac App Store; le funzionalità base sono gratuite.

Per lo sblocco di tutte le funzioni è possibile effettuare un acquisto una tantum da 59,99€ (utilizzabile a vita), in alternativa pagare un abbonamento da 9,99 l’anno oppure 0,99€ al mese. L’app è disponibile anche sulla piattaforma Gumroad per circa 54 €.