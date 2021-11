Solo oggi da Unieuro sconti fino al 22% su migliaia di prodotti

Oggi è una giornata speciale per il negozio online di Unieuro perché per festaggiare la giornata dei single, che cade l’11 di novembre, ha deciso di scontare migliaia di prodotti fino al 22%.

Unieuro è uno dei più grandi negozi italiani di elettrodomestici, elettronica, informatica, smartphone, tablet e TV, quindi si muove all’interno di un mercato molto caro ai nostri lettori. Sul sito ufficiale il catalogo viene costantemente aggiornato e come detto oggi è possibile approfittare di una serie di offerte dedicate ai clienti online.

Ci sono infatti moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento che vengono incontro alle esigenze più disparate e tramite le quali i clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità. Una delle categorie più ricche è quella degli smartphone, con decine di offerte sui modelli più recenti effettuando l’acquisto direttamente da casa propria, e poi ci sono moltissimi tablet sottocosto da poter scegliere per meglio affiancare il proprio telefono.

I prezzi partono da 299 euro e gli sconti arrivano fino al 22%. Sono esclusi i prodotti presenti sul volantino, le console PS5, i software game in preorder, gli iPhone, gli AirPods, gli iPad, gli Apple Watch, i prodotti Dyson della linea personal care nella colorazione blu di prussia e rame, il Dyson v12 Slim Absolute e poco altro.

Per semplificare la ricerca abbiamo deciso di presentare un elenco dei prodotti che presentano lo sconto più importante e più interessante per il nostro pubblico. Chi vuole sfogliare l’intero catalogo può accedere direttamente alla pagina della promozione. In ogni caso vi ricordiamo che la promozione termina alla mezzanotte di oggi, giovedì 11 novembre, ma per qualche prodotto le scorte potrebbero esaurirsi anche prima della scadenza, quindi nel caso in cui foste interessati anche ad uno solo dei prodotti in offerta vi consigliamo di non perdere troppo tempo.

Innanzitutto sono in promozione tutti i MacBook Pro e Air, inclusi gli ultimi MacBook Pro 14” e 16” sono in sconto su Unieuro. Prezzi ribassati fino al 22%. L’elenco completo qui. Qualche esempio:

Apple MacBook Pro 13″ GPU 8-core, 256GB SSD 1153,62€ (invece che 1479€)

Apple MacBook Air 13″ GPU 8-core, 512GB SSD 1114,62€ (invece che 1429€)

Apple MacBook Pro 14″ chip M1 Pro 8‑core CPU 14‑core GPU 512GB SSD 1832,23€ (invece che 2349,00)

Apple MacBook Pro 16″ chip M1 Pro 10‑core CPU 16‑core GPU 1TB SSD Argento 2401€ (invece che 3079€)

Sono poi in sconto diversi prodotti Dyson. Li trovate tutti qui. Qualche esempio: