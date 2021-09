Solo oggi e domani, sconti su cuffie e auricolari Beats

Gli appassionati di musica e del mondo Beats, oggi e domani possono fare affari d’oro su Amazon. Il brand Apple specializzato in cuffie e auricolari presenta diversi prodotti in sconto in una vetrina specifica. I prodotti i offerta speciale sono tanti. Alcuni di essi sono proposti o al minimo storico o molto vicini ai prezzi minimi che hanno riportato durante le varie giornate speciali di sconti Amazon come il Prime Day o il Black Friday.

Qualche esempio?

In offerta troviamo i PowerBeats Pro (rosa, azzurro e verde), auricolari sportivi ancora oggi davvero “top”, capaci di una lunga autonomia e di una ottima resa musicale come abbiamo spiegato nel contesto della nostra recensione. A 169 euro o 179 euro (a seconda dei colori) sono imperdibili.

Chi ama le cuffie non dovrebbe avere dubbi nel precipitarsi a comprare le Beats Studio3 Wireless. Stiamo parlando del massimo in fatto di cuffie Beats, complete di riduzione del rumore e look iconico. I colori in sconto (tutti tranne il verde foresta) portano il prezzo a 209 euro, che sono 130 euro meno del prezzo ufficiale.

Se invece volete restare su qualche cosa di meno costoso ma ugualmente rappresentativo del marchio, in offerta trovate le Beats Solo3. Stiamo parlando un prodotto “entry level” ma pur sempre in grado di offrire prestazioni eccellenti. A 119 euro (colore nero) sono decisamente “rubate”.

Infine va segnalato lo sconto sugli auricolari PowerBeats che non trovate nella vetrina. Questi auricolari non full wireless ma eccellenti sotto ogni altro aspetto (hanno anche il chip H1 degli AirPods), perfetti per la musica mentre si fa esercizio fisico. Il prezzo di 116,67 euro (invece che 149,95 euro) è uno dei più bassi mai visti.

Trovate tutte le cuffie in offerta a partire da questa pagina.