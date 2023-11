Solo per oggi codice sconto per comprare Dyson al minimo su eBay

Tra le offerte che hanno anticipato il Black Friday ci sono quelle sui prodotti Dyson che troviamo nel negozio ufficiale dell’iconico produttore britannico di accessori per la casa. Una serie di sconti fino a 75€ grazie ad un coupon su prodotti che di per sé sono già scontati e che ci permette di comprare a solo 254€ un Dyson V8 Origin oppure a 454 il V12 Detect Slim Total Clean.

Gli aspirapolvere in sconto

La lista dei prodotti in sconto per i quali si può fruttare il coupon è molto lunga. In essa trovate sia prodotti ancora in commercio ufficialmente e venduti direttamente da Dyson che propone diversi sconti per il Black Friday. Volendo soffermarci su quelli davvero convenienti di Amazon, vi segnaliamo al top il Dyson V15.

Il il Dyson V15 èun aspirapolvere senza filo potente e intelligente, con tecnologia anti-groviglio e luce che rileva la polvere invisibile. Include 2 Spazzole e 4 accessori inclusi tra cui: spazzola Digital Motorbar adatta automaticamente la potenza ad ogni superficie e districa peli e capelli dal rullo della spazzola. Lo pagate solo 525 euro grazie alla massimizzazione del coupon che vi rende 75€.

Il Dyson V12 Detect Slim Total Clean è i più leggero aspirapolvere senza filo con 140AW di potente aspirazione¹ e con tecnologia anti-groviglio, accensione con pulsante e luce che rileva la polvere invisibile. Include 2 Spazzole e 9 accessori inclusi tra cui: la spazzola Fluffy Optic™ per pavimenti duri (come il parquet) e la mini turbo spazzola anti-groviglio per materassi e altre superfici morbide. Lo pagate 455 €

Il Dyson V8 Origin, di cui diciamo anche sopra, è un aspirapolvere senza filo leggero e compatto per raggiungere ogni angolo, con tecnologia anti-groviglio. Nella versione di eBay, la Origin trovate una spazzola e 5 accessori, compreso il kit per la cura dell’auto in omaggio del valore di 65€. Il Dyson V8 Origin costa 254 €

In sconto c’è anche il Dyson Gen5 detect Absolute, il top dell’offerta attuale. È l ‘aspirapolvere Dyson più potente di sempre, con tecnologia anti-groviglio e filtrazione HEPA. Include 2 Spazzole e 6 accessori. Lo pagate 825€

Tra gli altri aspirapolvere in sconto Dyson vi segnaliamo anche

Altri sconti

Oltre agli aspirapolvere trovate in sconto anche diversi altri prodotti Dyson. Tra di essi vi segnaliamo Dyson Purifier Cool Autoreact a 525 €, il Dyson Purifier Hot+Cool Gen1 oppure Piastra per capelli Dyson Corrale a 267 €. La lista completa dei prodotti Dyson cui si può applicare il codice la trovate qui

Come avere lo sconto

Per avere lo sconto dovete semplicemente aggiungere il codice nell’apposito campo che trovate in fondo al carrello, prima di andare al pagamento. Il codice da usare è NOVEDAYS. Lo sconto però termina oggi.

