Prime Day, state in forma con la bilancia Withings Body+ a 69,99 €

Se le vacanze son dietro l’angolo e vi volete rimettere in forma per la prova costume oppure se pensate che le mangiate in spiaggia, i pranzi all’agriturismo o le dormite ai monti potrebbero essere perniciose, il Prime Day si preoccupa per voi offrendovi la bilancia smart Withings Body+ ad un prezzo mai visto: 69,99 €

La Withings Body+, frutto del lavoro dell’azienda che può essere considerata l’inventrice delle bilance smart, nasce per fornire un ritratto completo della composizione del vostro corpoto dandivo la possibilità di fare scelte alimentari e nel campo della attività capaci di regolare il peso e gli obbiettivi di fitness.

Per questo offre un feedback istantaneo sul peso ma traccia anche, trend accurati, IMC, composizione corporea completa (massa grassa e percentuale di acqua, oltre alla massa muscolare e ossea) e molto altro. Ogni pesatura comparirà nell’app Health Mate automaticamente tramite sincronizzazione Wi-Fi o Bluetooth. È anche compatibile con decine di applicazioni di terze parti, oltre che con Salute di Apple.

Registra fino a 8 utenti, con riconoscimento automatico, con il Pregnancy Tracker, è possibile monitorare l’aumento salutare del peso e ricevere consigli ostetrici. La tecnologia Position Control ti guida nella posizione corretta in modo che ogni pesatura abbia una precisione fino a 0.1 kg/0.2 lb

La bilancia smart Withings Body+ costerebbe 100 euro, in occasione del Prime Day Amazon la propone a 69,99 €