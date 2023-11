ChatGPT ora si usa su smartphone e risponde con la voce

OpenAI ha introdotto le chat vocali con ChatGPT su Android e iOS lo scorso settembre, offrendo agli utenti la possibilità di avere conversazioni interattive con il chatbot. Inizialmente, l’azienda ha reso questa funzione disponibile solo per gli abbonati Plus ed Enterprise. Ora, Greg Brockman, co-fondatore di OpenAI, ha annunciato su X che le conversazioni vocali su ChatGPT sono disponibili per tutti su dispositivi mobili.

Quando l’azienda ha introdotto per la prima volta le chat vocali, ha ammesso che la capacità di creare “voci sintetiche realistiche da pochi secondi di parlato reale” presenta nuovi rischi. Ad esempio, potrebbe consentire a persone malintenzionate di impersonare figure pubbliche o chiunque desiderino. Di conseguenza, OpenAI ha deciso che la funzione vocale di ChatGPT si concentrerà sulle conversazioni.

È alimentata da un modello di sintesi del testo in voce in grado di generare “audio simile a quello umano a partire da testo e pochi secondi di parlato campione”. Per raggiungere il risultato OpenAI ha lavorato con attori e attualmente offre cinque voci diverse tra cui scegliere.

Al momento la funzione è in fase di rilascio su Android e iPhone, dunque potrebbe non essere ancora nelle mani di tutti gli utenti. Potrebbe volerci del tempo prima che la funzione raggiunga tutti gli account. Non è ancora chiaro se gli utenti dovranno attivare questa funzione, come del resto hanno fatto gli abbonati a pagamento.

Brockman ha annunciato la disponibilità generale di questa funzionalità dopo aver già lasciato il suo ruolo di Presidente di OpenAI. Ha lasciato l’azienda di propria iniziativa dopo che il consiglio di amministrazione ha licenziato Sam Altman come CEO.

